ЗМІ: Атака на НПЗ у Самарській області Росії - операція СБУ

Ударні дрони СБУ атакували три нафтопереробних заводи в Самарській області РФ. У Росії раніше стверджували про атаку на два заводи.

Удар по нафтопереробних заводах (НПЗ) на території Самарської області - результат успішної атаки безпілотників Служби безпеки України, повідомила в суботу, 16 березня, низка українських ЗМІ, зокрема й агенція "Інтерфакс-Україна", з посиланням на джерела.

"СБУ продовжує реалізацію стратегії з підриву економічного потенціалу РФ, який дає їй змогу вести війну в Україні. Сезон "бавовни" на російських НПЗ у розпалі. Кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить військову економіку РФ", - зазначив співрозмовник агенції.

За словами джерела, під час атаки були уражені три НПЗ - Новокуйбишевський, Куйбишевський і Сизранський, які сумарно переробляють на рік близько 25 мільйонів тонн нафти, що складає майже 10 відсотків усієї нафтопереробки РФ.

Раніше цього дня влада Самарської області та російські Telegram-канали повідомляли про атаку на два НПЗ - Сизранський и Новокуйбишевський. За версією російської влади, на території Сизранського НПЗ сталося загоряння установки з переробки нафтопродуктів, а спробу атакувати НПЗ у Новокуйбишевську нібито було припинено.

Як пише російська агенція "Интерфакс" з посиланням на МНС Самарської області РФ, нині "відкрите горіння" на Сизранському НПЗ загасили, але ще тривають заходи щодо його повної ліквідації. Обидва заводи належать російській державній нафтогазовій компанії "Роснефть" і розташовані приблизно за 800 кілометрів від України, зауважує Reuters.

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Здорожчання пального в РФ внаслідок атак дронів

У останні місяці Україна, вочевидь, збільшила кількість дронових атак на російську територію, зокрема по нафтопереробних об'єктах, які змушені через це призупиняти роботу. Це вже спровокувало здорожчання пального в РФ. Так, ціна бензину АІ-95 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі днями перевищила 60 тисяч рублів за тонну - максимум з кінця вересня минулого року, коли ціни на бензин в Росії почали знижуватися після запровадження тимчасового ембарго на експорт палива.

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З 1 березня в Росії знову введена заборона на експорт палива, але бензин на біржі і далі дорожчає. У британській розвідці припускають, що численні удари по НПЗ призвели до тимчасового скорочення нафтопереробних потужностей РФ.