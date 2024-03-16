РФ заявила про атаку дронів на два НПЗ у Самарській області

Безпілотники вранці 16 березня атакували Сизранський и Новокуйбишевський НПЗ на території Самарської області, про що повідомила влада регіону. Про атаки дронів повідомили і губернатори Бєлгородської та Курської областей.

Безпілотні літальні апарати вранці суботи, 16 березня, атакували Сизранський и Новокуйбишевський нафтопереробні заводи (НПЗ) на території Самарської області, про що повідомила влада регіону.

За словами губернатора Самарської області Дмитра Азарова, внаслідок атаки на території Сизранського НПЗ сталося загоряння установки з переробки нафтопродуктів, а спробу атакувати НПЗ у Новокуйбишевську нібито припинено. Також він додав, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Як повідомили російські Telegram-канали, атака сталася о 6-й ранку за місцевим часом. На території НПЗ у Сизрані площа пожежі скалала 500 квадратних метрів. На Новокуйбишівському НПЗ також сталася пожежа внаслідок атаки, але за півгодини її ліквідували.

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Удари БПЛА по Бєлгородській і Курській областям

Внаслідок атаки дрона-камікадзе у селі Глотове Бєлгородської областіпостраждали п'ятеро пасажирів легкового автомобіля, про що у суботу повідомив повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков. Також він повідомив про те, що у суботу над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала російська ППО, яка нібито збила вісім реактивних снарядів системи залпового вогню "Вампір" на підльоті до міста, але внаслідок цього загинули двоє людей, поранення дістали троє особа.

У Бєлгороді, за його словами, у семи багатоквартирних будинках вибиті вікна та пошкоджено 15 автомобілів, а у Бєлгородському районі пошкоджено вісім приватних житлових домоволодінь та торгівельний центр.

Про атаку безпілотників у ніч на 16 березня також заявив губернатор Курської області Роман Старовойт. За його словами, російська ППО знищила три українських БПЛА. Про постраждалих та руйнування не повідомлялося.

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Водночас міністерство оборони Російської Федерації заявило про те, що минулої ночі сили ППО нібито знищили п'ять українських безпілотників над територією Курської області, а також три дрони, реактивний снаряд та ракету "Точка-У" над територією Бєлгородської області.

Також міноборони РФ повідомило, що вранці суботи сили ППО знищили вісім українських реактивних снарядів системи залпового вогню RM-70 "Вампір" та ще три українських БПЛА у повітрі над Бєлгородською областю.

Україна не коментувала ці атаки.