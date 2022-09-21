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В Україні відновлюють акцизи на бензин, газ і інші види пальногоФото: Mohamed Azakir/REUTERS
ЕкономікаУкраїна

Верховна Рада відновила акцизи на пальне

Степан Смишляєв
1 год. тому

Акцизи на бензин, дизельне паливо та біопаливо становитимуть 100 євро за 1000 літрів, на газ - 52 євро за 1000 літрів.

https://www.dw.com/uk/verhovna-rada-vidnovila-akcizi-na-palne/a-63194564

Верховна Рада відновила акцизи на різні види пального, які було скасовано у середині березня. За ухвалення законопроєкту номер 7668-д в цілому у середу, 21 вересня, проголосували 255 депутатів, повідомляють "Українські новини".

Парламент встановив акцизи у розмірі 100 євро за 1000 літрів для бензину, дизельного палива та біопалива, 52 євро за 1000 літрів для газу. При цьому ставка податку на додану вартість, яку було знижено разом із скасуванням акцизів у березні, залишиться незмінною - 7 відсотків.

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Для військових передбачено пільгу

Законопроєктом на період воєнного та надзвичайного стану передбачено пільгу для міністерства оборони: для військових акциз становитиме 0 євро за 1000 літрів, тобто фактично акцизи на паливо для їхніх потреб не діятимуть. Пільги встановлено до кінця воєнного стану, але не пізніше ніж до 1 липня 2023 року.

Дорожній фонд знову наповнюватиметься

Також у середу парламент ухвалив в цілому законопроєкт номер 7669, згідно з яким з закону "Про Державний бюджет на 2022 рік" виключається стаття 38, внесена в березні. Ця стаття передбачає, що кошти державного дорожнього фонду мають першочергово спрямовуватися на потребу сектора оборони і виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії.

У серпні, коли Кабінет Міністрів вніс до парламенту перші редакції обох законопроєктів, міністр інфраструктури Олексій Кубраков зауважував, що через бойові дії в Україні зазнали руйнування близько 24,8 тисяч кілометрів доріг, зруйновано або пошкоджено 311 штучних споруд на дорогах. Але раніше ухвалені рішення, зокрема зміни до держбюджету, практично унеможливлюють "спрямування коштів державного дорожнього фонду (навіть в разі їх надходження в необхідному обсязі) на утримання мережі автомобільних доріг".

За його словами, після скасування акцизів на пальне і низки інших податків, дорожній фонд практично припинив наповнюватися, "прогнозний обсяг надходження коштів із джерел, що залишились, становили близько 0,1 відсотка від обсягу, передбаченого затвердженим розписом державного бюджету".

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