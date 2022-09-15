Україна отримала пів мільярда євро від ЄІБ на ремонт доріг

Очікується, що протягом вересня Україна отримає ще близько 500 мільйонів євро з пакету екстреної допомоги Європейського інвестиційного банку.

Україна отримала від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) 500 мільйонів євро "для задоволення невідкладних потреб", повідомляється у четвер, 15 вересня, на сайті банку.

Це перші виплати в рамках другого пакету екстреної допомоги на 1,59 мільярда євро, підкріпленого гарантією Європейського Союзу. Він складається з двох частин. Перша - негайна підтримка на 1,05 мільярда євро, з якої й передали пів мільярда, а решту мають перерахувати також у вересні. Друга - відновлення проєктів, які ЄІБ фінансує в Україні, на 540 мільйонів євро. Фінансування цих проєктів відбуватиметься у міру їхнього виконання.

Перший пакет невідкладної підтримки ЄІБ у розмірі 668 мільйонів євро був повністю перерахований протягом місяця після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Допомога на відновлення інфраструктури

За рахунок виділених коштів український уряд зможе забезпечити терміновий ремонт пошкоджених доріг, мостів і залізниці та підтримати стратегічні державні підприємства "Укравтодор" і "Укрзалізниця".

"Кошти допоможуть країні задовольнити найнагальніші фінансові потреби та відремонтувати ключову дорожню та залізничну інфраструктуру, пошкоджену внаслідок агресії Росії. Ця підтримка надважлива для народу та економіки України", - зазначив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс. У повідомленні ЄІБ додається: "Оскільки Україна є одним із найбільших експортерів зерна у світі, ці життєво важливі заходи допоможуть її економіці відновитися та покращити зв'язок із ЄС"

У серпні міністр інфраструктури України Олексій Кубраков повідомляв, що через бойові дії в Україні зазнали руйнувань майже 25 тисяч кілометрів доріг, зруйновані або пошкоджені - 311 штучних споруд на дорогах.

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