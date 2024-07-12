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ЕкономікаУкраїна

Курс гривні до долара та євро впав до історичного мінімуму

Олександр Куницький
12 липня 2024 р.

Офіційний курс української гривні до долара США та євро знизився до мінімального показника за всю історію.

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Долари, євро, валюта, купюри
НБУ скорегував офіційний курс гривніФото: Panthermedia/imago images

Національний банк України (НБУ) у п'ятницю, 12 липня, скорегував офіційний курс гривні до долара США. Офіційний курс гривні до долара 15 липня становитиме 41,0434 гривні/долар замість 40,8823 гривні/долар, повідомляється на сайті Нацбанку.

Також регулятор на понеділок підвищив курс євро - з 44,38 до 44,68 грн. Таким чином курс гривні до долара та євро є найнижчим за всю історію української валюти.

МВФ прогнозує зростання курсу

Нагадаємо, у державний бюджет на 2024 рік закладений середньорічний курс долара на рівні 40,7 гривні за долар, а на кінець року - 42,1 гривні.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїй доповіді за квітень 2024 року прогнозує поступове зростання курсу долара щодо гривні протягом наступних п'яти років: 2024 рік - 41 гривня за долар, 2025 рік - 45,8 гривні, 2026 рік - 48,6 гривні, 2027 рік - 50,4 гривні, 2028 рік - 52,1 гривні, 2029 рік - 54,1 гривні.

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