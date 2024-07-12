Курс гривні до долара та євро впав до історичного мінімуму

Офіційний курс української гривні до долара США та євро знизився до мінімального показника за всю історію.

Національний банк України (НБУ) у п'ятницю, 12 липня, скорегував офіційний курс гривні до долара США. Офіційний курс гривні до долара 15 липня становитиме 41,0434 гривні/долар замість 40,8823 гривні/долар, повідомляється на сайті Нацбанку .

Також регулятор на понеділок підвищив курс євро - з 44,38 до 44,68 грн. Таким чином курс гривні до долара та євро є найнижчим за всю історію української валюти.

МВФ прогнозує зростання курсу

Нагадаємо, у державний бюджет на 2024 рік закладений середньорічний курс долара на рівні 40,7 гривні за долар, а на кінець року - 42,1 гривні.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїй доповіді за квітень 2024 року прогнозує поступове зростання курсу долара щодо гривні протягом наступних п'яти років: 2024 рік - 41 гривня за долар, 2025 рік - 45,8 гривні, 2026 рік - 48,6 гривні, 2027 рік - 50,4 гривні, 2028 рік - 52,1 гривні, 2029 рік - 54,1 гривні.

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