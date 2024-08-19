У Покровську оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми

Враховуючи терміни просування російської армії, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію у спокійному режимі, заявив начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк.

У Покровській громаді Донецької області розпочали примусову евакуацію сімей з дітьми, про що у понеділок, 19 серпня, заявив очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Тут досі живе понад 53 тисячі людей, у тому числі майже 4 тисячі дітей, але за останній час фронт підійшов занадто близько до Покровщини і на це слід реагувати належним чином", - зазначив він.

За словами Філашкіна, евакуацію проведуть з міст Покровськ і Родинське, сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда і Чунишине.

На евакуацію є тиждень-два

Враховуючи терміни просування російської армії, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію у спокійному режимі. Про це у понеділок в ефірі "Радіо Свобода" сказав начальник Покровської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Добряк. Наразі у місті працюють усі сервіси та служби, проте Добряк прогнозує, що вже невдовзі їхню роботу доведеться припиняти.

"На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси, повністю. Тобто, і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. І магазин, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Поки що працює все. Але ми розуміємо, що тиждень там буде згортатися потихеньку", - заявив начальник МВА.

Також він додав, що з міста щодня виїжджає 500-600 людей, приблизно 60 відсотків жителів виїжджають з Покровська самотужки, власним транспортом. "В нас було 13 700 дітей до повномасштабної війни. Зараз в громаді залишається ще 4 788 дітей, тобто третина ще залишається", - додав він.

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16 серпня адміністрація міста Покровськ Донецької області на тлі наступу російської армії вкотре закликала мешканців міста евакуюватися.

Начальник Покровської МВА Сергій Добряк також закликав містян не зволікати та виїжджати з міста, оскільки війська РФ підійшли дуже близько до нього. "Ми бачимо, що сьогодні ворог підійшов майже впритул до нашої громади - трішки більше 10 кілометрів від околиць міста Покровськ", - заявляв він.