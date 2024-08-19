  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

У Покровську оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми

Дмитро Шварц
19 серпня 2024 р.

Враховуючи терміни просування російської армії, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію у спокійному режимі, заявив начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк.

https://p.dw.com/p/4jd0J
Евакуація з Харківської області, травень 2024 року (ілюстративне фото)
За останній час фронт підійшов занадто близько до ПокровщиниФото: Madeleine Kelly/ZUMA/picture alliance

У Покровській громаді Донецької області розпочали примусову евакуацію сімей з дітьми, про що у понеділок, 19 серпня, заявив очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Тут досі живе понад 53 тисячі людей, у тому числі майже 4 тисячі дітей, але за останній час фронт підійшов занадто близько до Покровщини і на це слід реагувати належним чином", - зазначив він.

За словами Філашкіна, евакуацію проведуть з міст Покровськ і Родинське, сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда і Чунишине.

На евакуацію є тиждень-два

Враховуючи терміни просування російської армії, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію у спокійному режимі. Про це у понеділок в ефірі "Радіо Свобода" сказав начальник Покровської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Добряк. Наразі у місті працюють усі сервіси та служби, проте Добряк прогнозує, що вже невдовзі їхню роботу доведеться припиняти.

"На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси, повністю. Тобто, і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. І магазин, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Поки що працює все. Але ми розуміємо, що тиждень там буде згортатися потихеньку", - заявив начальник МВА.

Також він додав, що з міста щодня виїжджає 500-600 людей, приблизно 60 відсотків жителів виїжджають з Покровська самотужки, власним транспортом. "В нас було 13 700 дітей до повномасштабної війни. Зараз в громаді залишається ще 4 788 дітей, тобто третина ще залишається", - додав він.

Читайте також: Генштаб ЗСУ: Війська Росії продовжують наступ на Покровськ

16 серпня адміністрація міста Покровськ Донецької області на тлі наступу російської армії вкотре закликала мешканців міста евакуюватися.

Начальник Покровської МВА Сергій Добряк також закликав містян не зволікати та виїжджати з міста, оскільки війська РФ підійшли дуже близько до нього. "Ми бачимо, що сьогодні ворог підійшов майже впритул до нашої громади - трішки більше 10 кілометрів від околиць міста Покровськ", - заявляв він. 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Покровськ, Донецька область, серпень 2023 року

Попри ситуацію на Курщині наступ у Донецькій області для РФ лишається пріоритетом - ISW

Попри ситуацію на Курщині наступ у Донецькій області для РФ лишається пріоритетом - ISW

РФ й далі надає перевагу просуванню на сході України попри наступ ЗСУ на Курщині, вважають в Інституті вивчення війни.
Конфлікти16 серпня 2024 р.
Покровськ у березні 2024 року

РФ заявляє про успіхи біля Покровська, ЗСУ відбили штурм під Торецьком

РФ заявляє про успіхи біля Покровська, ЗСУ відбили штурм під Торецьком

Міністерство оборони РФ заявило про взяття під контроль Свиридонівки в Донецькій області, що біля Покровська.
Конфлікти18 серпня 2024 р.
Евакуація з Харківської області, травень 2024 року

У низці громад на Донеччині оголосили примусову евакуацію

У низці громад на Донеччині оголосили примусову евакуацію

Місцева влада оголосила примусову евакуацію понад 700 дітей з сім'ями з чотирьох громад Донецької області. Причиною такого рішення стали регулярні обстріли військ РФ.
Конфлікти4 серпня 2024 р.