Доповідь Сирського: на Покровському напрямку - важкі бої

Головком ЗСУ доповів президентові України про важкі бої на Покровському напрямку та успіхи в Курській області Росії.

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському в понеділок, 19 серпня, про важкі бої на Покровському напрямку та чергове "поповнення обмінного фонду" в Курській області РФ.

"На Покровському напрямку тривають важкі бої. Сили оборони також роблять все необхідне для захисту Торецька. Досягаємо нових результатів на Курщині, маємо поповнення обмінного фонду", - написав Сирський у Telegram.

Зеленський зазначив, що на Курщині Україна "досягає поставлених цілей".

"Працюємо над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті. Обговорили з головкомом і деякі аспекти нашої ракетної програми. Дякую всім, хто працює для України саме в цьому - у розробці та виробництві ракет", - також написав він.

Читайте також: Попри ситуацію на Курщині наступ у Донецькій області для РФ лишається пріоритетом - ISW

У Покровську оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми

У понеділок у Покровській громаді Донецької області розпочали примусову евакуацію сімей з дітьми.

За словами голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна, там досі живе понад 53 тисячі людей, в тому числі майже чотири тисячі дітей.

Начальник Покровської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Добряк заявив, що, враховуючи терміни просування російської армії, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію в спокійному режимі.

У Росії заявили про знищення ЗСУ всіх мостів через Сейм на Курщині

Тим часом низка російських провоєнних блогерів заявила в понеділок, що ЗСУ зруйнували третій і останній міст через річку Сейм у Глушковському районі Курської області, якими йшло постачання армії РФ.

Офіційних підтверджень інформації про третій міст немає, але одне з повідомлень Z-блогерів поширив у своєму Telegram-каналі радник губернатора Курщини Роман Альохін.

Читайте також: ЗСУ на Курщині: дружні до Росії країни мовчать