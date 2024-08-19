Доповідь Сирського: на Покровському напрямку - важкі бої

Доповідь Сирського: на Покровському напрямку - важкі бої19 серпня 2024 р.
Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському в понеділок, 19 серпня, про важкі бої на Покровському напрямку та чергове "поповнення обмінного фонду" в Курській області РФ.
"На Покровському напрямку тривають важкі бої. Сили оборони також роблять все необхідне для захисту Торецька. Досягаємо нових результатів на Курщині, маємо поповнення обмінного фонду", - написав Сирський у Telegram.
Зеленський зазначив, що на Курщині Україна "досягає поставлених цілей".
"Працюємо над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті. Обговорили з головкомом і деякі аспекти нашої ракетної програми. Дякую всім, хто працює для України саме в цьому - у розробці та виробництві ракет", - також написав він.
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У Покровську оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми
У понеділок у Покровській громаді Донецької області розпочали примусову евакуацію сімей з дітьми.
За словами голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна, там досі живе понад 53 тисячі людей, в тому числі майже чотири тисячі дітей.
Начальник Покровської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Добряк заявив, що, враховуючи терміни просування російської армії, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію в спокійному режимі.
У Росії заявили про знищення ЗСУ всіх мостів через Сейм на Курщині
Тим часом низка російських провоєнних блогерів заявила в понеділок, що ЗСУ зруйнували третій і останній міст через річку Сейм у Глушковському районі Курської області, якими йшло постачання армії РФ.
Офіційних підтверджень інформації про третій міст немає, але одне з повідомлень Z-блогерів поширив у своєму Telegram-каналі радник губернатора Курщини Роман Альохін.
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