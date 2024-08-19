  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Доповідь Сирського: на Покровському напрямку - важкі бої

Роман Губа
19 серпня 2024 р.

Головком ЗСУ доповів президентові України про важкі бої на Покровському напрямку та успіхи в Курській області Росії.

https://p.dw.com/p/4jdPx
Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Володимир Зеленський і Олександр Сирський (архівне фото)Фото: Ukrainian Presidency/ZUMA Wire/IMAGO

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському в понеділок, 19 серпня, про важкі бої на Покровському напрямку та чергове "поповнення обмінного фонду" в Курській області РФ.

"На Покровському напрямку тривають важкі бої. Сили оборони також роблять все необхідне для захисту Торецька. Досягаємо нових результатів на Курщині, маємо поповнення обмінного фонду", - написав Сирський у Telegram. 

Зеленський зазначив, що на Курщині Україна "досягає поставлених цілей".

"Працюємо над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті. Обговорили з головкомом і деякі аспекти нашої ракетної програми. Дякую всім, хто працює для України саме в цьому - у розробці та виробництві ракет", - також написав він. 

Читайте також: Попри ситуацію на Курщині наступ у Донецькій області для РФ лишається пріоритетом - ISW

У Покровську оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми

У понеділок у Покровській громаді Донецької області розпочали примусову евакуацію сімей з дітьми.

За словами голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна, там досі живе понад 53 тисячі людей, в тому числі майже чотири тисячі дітей.

Начальник Покровської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Добряк заявив, що, враховуючи терміни просування російської армії, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію в спокійному режимі.

У Росії заявили про знищення ЗСУ всіх мостів через Сейм на Курщині

Тим часом низка російських провоєнних блогерів заявила в понеділок, що ЗСУ зруйнували третій і останній міст через річку Сейм у Глушковському районі Курської області, якими йшло постачання армії РФ.

Офіційних підтверджень інформації про третій міст немає, але одне з повідомлень Z-блогерів поширив у своєму Telegram-каналі радник губернатора Курщини Роман Альохін.

Читайте також: ЗСУ на Курщині: дружні до Росії країни мовчать

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Військова техніка ЗСУ проходить повз зруйнований КПП на українсько-російському кордоні в районі Курської області РФ, 14 серпня 2024

Як наступ ЗСУ на Курщині оцінюють західні військові експерти

Як наступ ЗСУ на Курщині оцінюють західні військові експерти

Скепсис змінився визнанням успіхів - так західні експерти говорять про наступ України в Курській області. Вони вважають, що головне питання відкрите, одне зі сподівань Києва може не виправдатися.
Конфлікти16 серпня 2024 р.
Стела з написом "Курськ - місто воїнської слави" та вказівник на Москву та Курськ набувають у серпні 2024 року абсолютно нового звучання

"Перелом у війні?" Німецькі ЗМІ про наступ ЗСУ під Курськом

"Перелом у війні?" Німецькі ЗМІ про наступ ЗСУ під Курськом

Наступ ЗСУ в Курській області німецькі ЗМІ називають "найінтелігентнішим маневром України", "шансом на мирні переговори" та "сигналом Байдену і Шольцу" щодо розширення допомоги Києву. Огляд преси від DW.
Конфлікти15 серпня 2024 р.
external

Операція ЗСУ в Курській області: ставлення українців (15.08.2024)

Операція ЗСУ в Курській області: ставлення українців (15.08.2024)

Понад тиждень триває наступальна операція ЗСУ в Курській області. Як до неї ставляться українці? І як може цей наступ вплинути на майбутні переговори з Росією?
Політика15 серпня 2024 р.02:44 хв.