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Повітряні сили ЗСУ знищили другий міст на Курщині - Олещук

Дмитро Шварц
18 серпня 2024 р.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук виклав відео зі знищенням мосту, імовірно, у Курській області.

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Знищений міст у селі Глушково, 16 серпня 2024 року
Знищений міст у селі Глушково Курської областіФото: Ukraine's Air Force Commander Mykola Oleshchuk via REUTERS

Авіація Повітряних cил Збройних сил України (ЗСУ) бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку. Про це у суботу, 18 серпня, заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук, який виклав відео зі знищенням мосту, імовірно, у Курській області.

"Курський напрямок. Мінус ще один міст! Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій! Вкотре дякую льотчикам за професіоналізм і результат!", - зазначив він.

16 серпня російські джерела повідомляли про знищення ЗСУ мосту через річку Сейм у селі Глушково Курської області РФ та про удари по іншому мосту через Сейм у сусідньому селі Званне. Зображення зруйнованих конструкцій мосту публікували російські Telegram-канали та провоєнні блогери.

Після цього Микола Олещук повідомив, що авіація Повітряних cил ЗСУ бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку, завдаючи ударів по російських опорних пунктах, скупченню техніки, а також логістичних центрах та шляхах постачання противника. Тоді ж він опублікував відео удару по мосту, не уточнюючи, де саме він розташований.

Військова операція ЗСУ на Курщині

Про те, що ЗСУ почали наступальні дії на Курщині російська влада вперше заявила 6 серпня. Україна тривалий час не коментувала цю інформацію. Лише 12 серпня президент Володимир Зеленський, що Україна контролює близько тисячі квадратних кілометрів у Курській області.

 За даними головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, станом на 15 серпня українські військові взяли під контроль 82 населені пункти на площі 1150 квадратних кілометрів, просунувшись на 35 км углиб російської території. Президент України Володимир Зеленський каже, що військове операція в Курській області йде за планом.

Операція ЗСУ в Курській області: ставлення українців

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