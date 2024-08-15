Ще в одному районі Курщини почали повну евакуацію населення

Влада Курської області РФ ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію населення всього Глушковського району, який межує з Україною.

Місцева влада у Курській області ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію населення всього Глушковського району, який межує з Україною. Про це пізно увечері у середу, 14 серпня, повідомив губернатор Курщини Олексій Смірнов.

Він закликав мешканців району "з розумінням поставитися до поточної ситуації та дотримуватися всіх рекомендацій від силовиків та місцевої влади". Населення Глушковського району становить близько 20 тисяч людей.

Евакуація на Курщині та Бєлгородщині

Раніше на тлі наступу Збройних сил України у Глушковському районі була оголошена часткова евакувація населення, як і в Рильському та Хомутовському районах. У Суджанському, Кореневському та Бєловському районах Курщини була оголошена повна евакуація, а у Большесолдатському та Льговському - добровільна.

За словами губернатора Курщини Смірнова, до 12 серпня з області виїхала 121 тисяча мешканців, загалом евакуації підлягають 180 тисяч жителів. Всього в складі Курської області РФ 28 районів.

Крім того, людей вивозять з прикордонного Красноярузького району Бєлгородської області РФ. За твердженням губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, з цього району вже виїхали понад 11 тисяч мешканців. В'їзд до цього району закритий.

Операція ЗСУ на Курщині

Про те, що ЗСУ почали наступальні дії на Курщині російська влада вперше заявила 6 серпня. Україна тривалий час не коментувала цю інформацію. Лише 12 серпня президент Володимир Зеленський повідомив із посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, що ЗСУ контролюють близько тисячі квадратних кілометрів у Курській області.

Також 12 серпня курський губернатор під час доповіді президентові Росії Володимиру Путіну заявив, що ЗСУ контролюють 28 населених пунктів Курщини, "глибина проникнення на територію області складає 12 кілометрів, ширина по фронту - 40 км".

14 серпня Зеленський після доповіді Сирського повідомив, що лише від початку цієї доби ЗСУ на Курщині просунулися на відствнь "від одного до двох кілометрів на різних ділянках".