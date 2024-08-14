Україна може створити військові комендатури на Курщині

Україна може створити військові комендатури на Курщині14 серпня 2024 р.
За необхідності на територіях Курської області Росії, які контролюють Збройні сили України, можуть бути створені військові комендатури, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час наради з президентом Володимиром Зеленським у середу, 14 серпня.
У нараді також взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єрка Ірина Верещук, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
Зеленський під час наради наголосив, що, реалізуючи право на самооборону, українські війська на російській території "суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій та міжнародного гуманітарного права".
Читайте також: СБУ: Росія створює фейки про воєнні злочини ЗСУ на Курщині
На Курщину можуть допустити міжнародні організації
Верещук і Лубінець поінформували про постачання гуманітарної допомоги в зайняті ЗСУ населені пункти Курщини, а Клименко зауважив, що місцеві мешканці "були покинуті Росією без найнеобхіднішого". "Зараз військові надають МВС інформацію щодо потреб у забезпеченні місцевих питною водою, продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни, щоб у координації з іншими відповідними органами ми змогли якнайшвидше організувати гумдопомогу", - розповів він.
"Створення буферної зони на території Курської області - крок, який покликаний захистити наші прикордонні громади від щоденних ворожих обстрілів", - наголосив міністр, нагадавши, що прикордоння Сумщини потерпає від постійних атак з боку РФ, через що звідти евакуюють мешканців.
Лубінець також зауважив, що на Курщині українські військові сформували "буферну (санітарну) зону" в цілях самооборони та наголосив на дотриманні Україною міжнародних конвенцій і гуманітарного права. Омбудсмен повідомив, що нараді обговорювалось питання доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), Організації Об'єднаних Націй (ООН) та "інших неупереджених міжнародних організацій у здійсненні гуманітарних заходів".
Своєю чергою Верещук розповіла, що на Курщині планується відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних: як у бік Росії, так і в бік України.
Читайте також: В ООН стурбовані становищем цивільних в Курській області