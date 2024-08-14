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Україна може створити військові комендатури на Курщині

Степан Смишляєв
14 серпня 2024 р.

Сирський доповів Зеленському, що в Курській області РФ, яку контролюють ЗСУ, можуть створити військові комендатури. Також планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації росіян і допустити міжнародні організації.

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Евакуйовані Росією мешканці Курської області
Українська влада може створити в контрольованих районах Курщини військові комендатуриФото: AP Photo/picture alliance

За необхідності на територіях Курської області Росії, які контролюють Збройні сили України, можуть бути створені військові комендатури, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час наради з президентом Володимиром Зеленським у середу, 14 серпня.

У нараді також взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єрка Ірина Верещук, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Зеленський під час наради наголосив, що, реалізуючи право на самооборону, українські війська на російській території "суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій та міжнародного гуманітарного права".  

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На Курщину можуть допустити міжнародні організації

Верещук і Лубінець поінформували про постачання гуманітарної допомоги в зайняті ЗСУ населені пункти Курщини, а Клименко зауважив, що місцеві мешканці "були покинуті Росією без найнеобхіднішого". "Зараз військові надають МВС інформацію щодо потреб у забезпеченні місцевих питною водою, продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни, щоб у координації з іншими відповідними органами ми змогли якнайшвидше організувати гумдопомогу", - розповів він. 

"Створення буферної зони на території Курської області - крок, який покликаний захистити наші прикордонні громади від щоденних ворожих обстрілів", - наголосив міністр, нагадавши, що прикордоння Сумщини потерпає від постійних атак з боку РФ, через що звідти евакуюють мешканців. 

Лубінець також зауважив, що на Курщині українські військові сформували "буферну (санітарну) зону" в цілях самооборони та наголосив на дотриманні Україною міжнародних конвенцій і гуманітарного права. Омбудсмен повідомив, що нараді обговорювалось питання доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), Організації Об'єднаних Націй (ООН) та "інших неупереджених міжнародних організацій у здійсненні гуманітарних заходів". 

Своєю чергою Верещук розповіла, що на Курщині планується відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних: як у бік Росії, так і в бік України. 

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