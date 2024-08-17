Зеленський: операція на Курщині триває за планом

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що позиції українських сил у Курській області зміцнилися, а площа стабілізованої території розширилась. Про це йдеться у його дописі на платформі X у суботу, 17 серпня. Площу території, яку контролюють Збройні сили України, президент не назвав.

Також, за словами Зеленського, українські сили мають поповнення обмінного фонду.

"Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росією", - написав він.

У традиційному відеозверненні Зеленський сказав, що наразіоперація у Курській області "триває саме так, як ми і розраховували". "Хоробрість українців робить великі речі", - підкреслив він.

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ISW: ЗСУ просуваються на Курщині

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у аналізі за п'ятницю, 16 серпня, повідомив про незначне просування на південний схід від Суджі в межах наступальної операції у російській Курській області.

"Російські мілітарі-блогери стверджували, що українські сили просунулися на схід від Мирного та на південь від Спального (обидва на південний схід від Суджі), а геолокаційні зображення, опубліковані 15 серпня, вказують на те, що українські війська нещодавно діяли в районі Борків (на південний схід від Суджі)", - йдеться у звіті.

Також аналітики прокоментували інформацію, що ЗСУ зруйнували два мости в Глушковському районі Курської області. "16 серпня російські джерела стверджували, що удари українських HIMARS знищили мости в Глушковому та Званному (обидва на південний захід від Коренева). На геолокаційних кадрах, опублікованих 16 серпня, видно, що міст у Глушкові обвалився після удару", - йдеться в звіті.

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