ЗСУ на Курщині: дружні до Росії країни мовчать

З усіх держав та організацій, які Росія вважає дружніми, вторгнення ЗСУ до Курської області засудила лише Сирія, зауважила газета The Moscow Times.

Від початку операції Збройних сил України у Курській області минуло понад 10 днів, але практично жодна з країн, яких Москва вважає "дружніми", досі не засудила перше військове вторгнення іноземної держави на територію Росії з часів Другої світової війни. На це звертають увагу російськомовні ЗМІ, зокрема газета The Moscow Times, та Telegram-канали у публікаціях за п'ятницю, 16 серпня.

Винятком є Сирія, правителю якої Башару Асаду російські війська допомогли зберегти владу, а можливо, і життя, йдеться у публікації. "Сирійська Арабська Республіка з великою стурбованістю стежить за новинами про терористичну атаку українських сил на Курську область РФ, спрямовану на цивільні об'єкти, внаслідок якої загинули безневинні мирні жителі, у тому числі дві бригади швидкої допомоги, та отримали поранення десятки людей, включаючи дітей", - ідеться у заяві сирійського міністерства закордонних справ, яку сирійська інформагенція SANA процитувала 10 серпня.

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Тим часом МЗС Китаю, реагуючи на прохання журналістів прокоментувати становище в Курській області, вказало, що Пекін "звернув увагу на ситуацію, що склалася". "Позиція КНР з українського питання послідовна і зрозуміла. Ми закликаємо всі сторони дотримуватися трьох принципів так званого "охолодження" ситуації, а саме: бойові дії не повинні поширюватися назовні, не слід допускати ескалації збройного конфлікту і провокувати посилення вогню", - додав китайський МЗС.

Лукашенко закликає "закінчити бійку"

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю телеканалу "Росія 1" 15 серпня закликав Росію та Україну "закінчити бійку" та сісти за стіл переговорів. За словами Лукашенка, війна в Україні потрібна лише "високопоставленим особам американського походження". При цьому він заявив, що Росія, відповідно до домовленостей, у разі агресії проти Білорусі введе туди свої війська, щоб надати військову підтримку.

Як пише The Moscow Times, Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і країни, які до неї входять, теж не засудили дії ЗСУ. У матеріалі на сайті організації від 16 серпня йдеться: "Аналітична служба ОДКБ працює у цілодобовому режимі та уважно стежить за розвитком ситуації… Там (у ОДКБ. - Ред.) пообіцяли, що у встановлені терміни реалізують усі необхідні процедури у разі звернення Росії з проханням про воєнну допомогу".

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Операція ЗСУ у Курській області

Збройні сили України проводять масштабну військову операцію у Курській області Росії з 6 серпня.

У російських Бєлгородській, Брянській та Курській областях з 9 серпня запроваджений режим контртерористичної операції. 12 серпня губернатор Курщини Смірнов заявив, що в області евакуйовані понад 120 тисяч осіб, і визнав контроль ЗСУ над 28 населеними пунктами регіону.

За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, станом на 15 серпня українські війська взяли під контроль 82 населені пункти на площі 1150 кв. кілометрів, просунувшись на 35 км углиб російської території. Сирський також доповів, що військові ЗСУ відбили кілька атак противника та продовжують наступальні дії.