ISW: ЗСУ продовжують просування у Курській області Росії

За даними аналітиків, ЗСУ мають нині незначні успіхи в наступі на Курщині. Вони утримують позиції біля Олександрівки, що за 33 км від кордону.

Українські війська продовжують наступ на курській ділянці фронту і досягли додаткового незначного просування вперед у цій операції, ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 21 серпня.

Як вказують аналітики, на оприлюднених Силами спеціальних операцій України кадрах видно, що українські війська завдали удари по кількох понтонних мостах і плацдармах уздовж річки Сейм у Глушковському районі, на захід від нинішнього напрямку поступу українських військ у Курській області.

Аналітики ISW припускають, що для атаки ЗСУ могли використовувати ПЗРК "Гімалаї", тоді як військові оглядачі пишуть, що могли застосовуватися авіаційні касетні бомби малого діаметру.

Також, на думку аналітиків, геолокаційні кадри ударів операторів безпілотників 155-ї морської піхотної бригади Росії по українських силах у Вишнівці та околицях, що за 14 км від кордону з Україною, лише підтверджують просування ЗСУ вглиб території РФ.

Інші геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили утримують позиції в лісових масивах на схід від Олександрівки, що за 33 км від кордону з Україною. Крім того, як випливає з оприлюднених супутникових зображень, російські підрозділи утримують позиції уздовж дороги 38Н-564 на схід від Журавлів, що за 21 км від кордону. Як зазначає ISW, це, своєю чергою, свідчить або про те, що російські війська нещодавно зайняли ці позиції, або ж українські війська ще не закрили невеликий виступ уздовж цієї траси.

Також на основі геолокаційних кадрів аналітики ISW дійшли висновку, що українські сили просунулися в південну частину Руської Конопельки, що за 12 км від кордону. Натомість російська 810-а морська піхотна бригада, як видається, поодиноко розгорнута по Курській області, додають в ISW. За даними різних російських джерел, підрозділи бригади діють на північ від району Каучук, що за 30 км від кордону, і між Мартинівкою і Спільним, що за 45 км від Каучук.

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