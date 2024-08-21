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Росія заявляє про взяття Желанного на Донеччині

Роман Губа
21 серпня 2024 р.

Міністерство оборони РФ повідомляє про встановлення контролю над селищем Желанне. Україна цього не коментує.

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Селище Нью-Йорк на Донеччині (архівне фото)
Селище Нью-Йорк на Донеччині (архівне фото)Фото: Matanya/Wikipedia

Російське міністерство оборони у середу, 21 серпня, повідомило про взяття під контроль села Желанне Покровського району Донецької області України.  

Водночас OSINT-проєкт DeepState заявив, що російські війська просунулися у Північному, Дружбі, Завітному, біля Новогродівки та Григорівки. Сервіс також стверджує, що наразі тривають бої у селищі Нью-Йорк.

Українська сторона наразі не коментує ці повідомлення.

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Ситуація у Нью-Йорку

20 серпня міністерство оборони РФ заявляло, що російська армія захопила селище Нью-Йорк у Донецькій області.

Військове керівництво України поки не коментувало цієї інформації. Водночас джерела видання "Українська правда" у керівництві 53-ї бригади й оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" вранці 20 серпня заявили, що ЗСУ контролюють приблизно 20 відсотків селища.

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка