ISW: ЗСУ відступили на покровському напрямку

На тлі прогресу Росії у просуванні до Покровська українські війська відступили з напрямку, аби не допустити оточення, вважають в ISW.

Нещодавні просування російських військ в напрямку Покровська, імовірно, спонукали українські сили відступити з позицій на південний схід від міста, а війська РФ, ймовірно, не змогли досягти своєї очевидної мети - тактичного оточення українських сил у цьому районі. Про це йдеться в огляді аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 22 серпня.

За їхніми даними, геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, вказують на те, що російські сили нещодавно окупували селище Птиче, що на південному сході від Покровська, і просунулися далі на південь від цього населеного пункту. За оцінками ISW, це підтверджує заяви РФ про те, що російські сили раніше захопили решту східного берега Карлівського водосховища в цьому районі.

Просування російських військ на південь і південний захід від траси Т-0511 (Очеретине-Гродівка) нівелювало російські позиції на схід і південний схід від Покровська, замість того, щоб створити умови для тактичного оточення українських сил.

Російські війська, ймовірно, мали на меті просунутися на захід від Карлівського водосховища з Яснобродівки та Карлівки, щоб оточити українські сили на схід від лінії Гродівка-Новогродівка-Селидове, але не змогли досягти цього, оскільки рухалися в напрямку Новогродівки та Селидового з півдня від автошляху Т-0511.

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Однак протягом останніх тижнів російські війська оточили українські сили, коли вони просувалися до траси Е-50 (Донецьк - Покровськ), і загроза тактичного оточення, ймовірно, спонукала українські війська до відступу.

Речник української бригади, що діє на покровському напрямку, визнав 22 серпня, що російський наступ спонукав українські сили до відступу, щоб вирівняти фронт і зберегти життя українського особового складу.

Також кілька українських командирів, що діють на покровському напрямку, повідомили Associated Press, що новоприбулі українські новобранці на покровському напрямку в деяких випадках відступили з позицій.

ISW не спостерігав широких повідомлень про хаотичний відхід українських військ на покровському напрямку, а відсутність швидких тактичних успіхів росіян у цьому районі дозволяє припустити, що українським військам вдалося вийти з оточених позицій протягом останніх тижнів. Розмови серед російських військових блогерів про тактичне оточення в цьому районі вщухли.

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