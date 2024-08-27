Сирський озвучив результати наступу ЗСУ на Курщині

Під час операції ЗСУ в Курській області під контроль українських військ перейшли 100 населених пунктів. Крім того, українські сили захопили в полон майже 600 військових РФ, розповів головком Сирський.

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський озвучив проміжні результати операції ЗСУ в Курській області РФ. Так, наразі українські сили вже взяли під контроль 100 населених пунктів у регіоні та захопили в полон 594 російських військових, повідомив Сирський у вівторок, 27 серпня, під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність", передає агенція "Укрінформ" .

Сирський нагадав, що саме з Курського напрямку війська РФ обстрілювали прикордонні села Сумщини. Крім того, на цьому напрямку російські сили зосереджували значну кількість своїх військ і планували проведення наступальної операції.

Під контролем ЗСУ 100 населених пунктів

"Тож з метою створення зони безпеки, припинення обстрілів з території РФ, захисту цивільних об’єктів у Сумській області було рішення, і 6 серпня Сили оборони розпочали проведення наступальної операції на Курському напрямку. Станом на сьогодні ми продовжуємо просуватись вперед, завдавати російським військам відчутних втрат в живій силі і техніці. На сьогодні нами взято під контроль 1294 квадратних кілометри території, 100 населених пунктів, які розміщені на цій території. Також завдяки успішним діям наших військ ми суттєво поповнили обмінний фонд. На сьогодні на цьому напрямку в полон взяті 594 військовослужбовці ЗС РФ", - поінформував Сирський.

Нині, за словами Сирського, російське військове командування намагається протистояти Силам оборони, стягує війська з інших напрямків та створює кільце оборони поблизу українського наступального угруповання. "Подальші дії наших військ на цьому напрямку будуть напряму залежати від розвитку операційної обстановки", - зазначив головноком.

Утім, Сирський вказав, що командування ЗС РФ перекинуло до Курської області вже близько 30 тисяч російських військових з інших напрямків, однак й досі не відводить свої сили з Покровського напрямку, де ситуація залишається досить складною для ЗСУ.