Курщина: РФ збирає місцевих добровольців і наймитів з Африки

У Курській області РФ створюють добровольчий загін територіальної оборони "Барс-Курськ" для "забезпечення безпеки у восьми відселених районах, а також на інших територіях області", заявив 29 серпня виконувач обов'язків губернатора регіону Олексій Смірнов.

За його словами, добровольців, які підпишуть контракт на пів року, навчать та озброять, і вони узгоджуватимуть свої дії з російською армією.

У військовій розвідці міністерства оборони Великобританії вважають малоймовірним, що цей добровольчий підрозділ сформується та буде спроможний підтримувати якісь дії армії РФ на Курщині протягом наступного місяця. Там зазначають, що хоч Росія, схоже, намагається наростити сили в Курській області, пріоритетом для неї залишається Покровський напрямок в Україні.

В американському інституті вивчення війни (ISW ) вважають, що формування добровольчих загонів "Барс" (бойовий армійський резерв країни) підкреслює небажання президента РФ Володимира Путіна оголошувати мобілізацію через ризики суспільного невдоволення. Також на думку аналітиків, це узгоджується з очевидною стратегією Кремля уникати передислокації досвідчених і боєздатних підрозділів на Курщину через можливі зриви наступальних операцій на Сході України, які вочевидь є пріоритетнішими для Путіна.

Le Monde: Російські найманці залишають Буркіна-Фасо

Тим часом французьке видання Le Monde повідомило 29 серпня, що найманці з російської "бригади спеціального призначення" під назвою "Медведи" залишають Буркіна-Фасо для оборони Курщини від наступу Збройних сил України (ЗСУ).

Йдеться про воєнізовану групу чисельністю близько 100 осіб, яка прибула в африканську країну в травні для захисту "низки ключових фігур, включаючи, ймовірно, голову хунти, капітана Ібрагіма Траоре".

Ще 17 серпня російський провладний портал "Царьград" писав, що "Медведи" повертаються з Африки під Курськ. Тим часом 27 серпня в Telegram-каналі самої бригади з'явилося таке повідомлення: "У зв'язку з останніми подіями бригада повертається до Криму".