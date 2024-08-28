ЦРУ: Україна поки утримуватиме захоплені території Курщини

ЗСУ певний час утримуватимуть принаймні частину захоплених територій Курщини, вважає заступник директора ЦРУ. Він переконаний, що РФ спробує їх відбити, але це буде "важка боротьба для росіян".

Попри те, що представники України заявляли, що не планують анексувати території Курської області Росії, які наразі контролюють Збройні сили України (ЗСУ), українські війська, імовірно, мають намір утримувати "частину цієї території протягом певного періоду часу", заявив у середу, 28 серпня, заступник директора Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Девід Коен.

Він додав, що значення, яке матиме операція ЗСУ на Курщині, стане зрозумілішим пізніше. Втім, на переконання Коена, Росія вдасться до контрнаступу у спробі відбити ці території. "Ми очікуємо, що це буде важка боротьба для росіян", - наводить агенція Reuters слова заступника директора ЦРУ.

Коен також зауважив, що президенту РФ Володимиру Путіну доведеться "впоратися з резонансом у власному суспільстві" через втрату російських територій.

Операція ЗСУ на Курщині

Українські війська розпочали наступ у Курській області РФ 6 серпня і, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, станом на 27 серпня контролювали 1294 квадратних кілометри території РФ та 100 населених пунктів. Також вони взяли в полон щонайменше 594 російських військовослужбовців.

Українська сторона стверджує, що операція має декілька цілей, серед яких: поповнення обмінного фонду, відтягування військ РФ з України, запобігання наступу військ РФ на Сумську область тощо.

За словами Володимира Зеленського, наступ на Курщині - це складова певного плану України з перемоги. Він планує представити цей план президенту США Джо Байдену у вересні, а також передати його кандидатам у президенти США Камалі Гарріс і Дональду Трампу.