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Обмін полоненими: Україна повернула строковиків

Степан Смишляєв
24 серпня 2024 р.

Значна частина військових, звільнених у суботу з полону РФ, були захоплені ще в 2022 році. Серед них оборонці Маріуполя і "Азовсталі", нацгвардійці з ЧАЕС, захисники "Чонгару" тощо. Всі звільнені - строковики.

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Українські військові, звільнені з полону у суботу, 24 серпня
Всі звільнені в суботу з полону РФ українські військові - строковики. Значна частина з них були в захоплені ще в 2022 роціФото: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy/Telegram/Handout/REUTERS

Всі 115 українських військовослужбовців, яких було звільнено з російського полону в рамках 55-го обміну у суботу, 24 серпня, у момент захоплення проходили строкову службу, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з полоненими.

Значна частина з них потрапила в полон ще в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Зокрема, серед звільнених 82 оборонці Маріуполя (з них пів сотні боронили "Азовсталь"). Також на батьківщину повернулися шестеро військовослужбовців Національної гвардії з гарнізону охорони Чорнобильської атомної електростанції.

Серед звільнених і ті, хто боронив пропускний пункт "Чонгар" в Херсонській області на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом. "Українські воїни, яких сьогодні вдалося звільнити з неволі ворога, також брали участь у важких боях за Гостомель і запасний командний пункт Генштабу на Київщині", - повідомили в Координаційному штабі.

Там додали, що поміж звільнених полонених  є військові моряки та троє прикордонників.

Дев'ятеро українських полонених були незаконно засуджені в Росії. У багатьох військовослужбовців є проблеми зі здоров'ям внаслідок поранень, а також через недотримання РФ норм міжнародного гуманітарного права при поводженні з полоненими, зазначили в Координаційному штабі.

Росії повернули полонених на Курщині

Міністерство оборони РФ у суботу також повідомило про передачу Україною 115 військових. Там уточнили, що всі вони потрапили в полон в Курській області, де Збройні сили України проводять операцію від початку серпня.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що значна частина військових підрозділів РФ на Курщині складається зі строковиків.

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