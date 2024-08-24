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Україна та Росія обмінялися військовополоненими (оновлено)

Анастасія Шепелева
24 серпня 2024 р.

Обмін відбувся 24 серпня за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів, повідомляє Reuters.

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Російські військові, взяті в полон Україною під час її операції в Курській області РФ
Російські військові, взяті в полон Україною під час її операції в Курській області РФФото: Ukrainian Security Service Press Office/AP/picture alliance

Росія та Україна обмінялися військовополоненими у форматі "115 на 115" в суботу, 24 серпня, за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів, повідомляє агенція Reuters з посиланням на неназваного чиновника з ОАЕ.

Оновлено: Спершу міністерство оборони Росії повідомило, що Україна повернула РФ 115 військовослужбовців, взятих в полон у Курській області. Росія повернула Україні 115 військових українських збройних сил. 

До України повернулися 115 військових Сил оборони

Згодом про повернення до України 115 воїнів Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби повідомив український президент Володимир Зеленський. У Telegram він розмістив фотографії обміну.

Цей обмін полоненими є першим з часу розгортання Україною з 6 серпня військової операції на території Курської області Росії. Під час цього наступу Київ неодноразово повідомляв про "поповнення обмінного фонду", що означало взяття в полон російських військових, також і призовників.