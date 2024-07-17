Обмін полоненими з РФ: Україна повернула ще 95 військових

З російського полону визволили ще 95 військових, серед яких - бійці ЗСУ та Нацгвардії, а також прикордонники. Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україні вдалося повернути вже 3405 військовополонених.

Україна та Росія у середу, 17 липня, провели черговий обмін військовополоненими. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, з російського полону повернули 95 військових.

"Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники. Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об'єднаним Арабським Еміратам - за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх", - зазначив він.

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, що від початку повномасштабного російського вторгнення Україні вдалося повернути вже 3405 військовополонених.

За словами омбудсмена, працівники його офісу перебували на місці здійснення обміну, щоб проконтролювати дотримання прав людини відповідно до міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. "Далі повернуті воїни поїдять, отримають чистий одяг, їх оглянуть лікарі, призначать необхідне лікування та реабілітацію", - зазначив Лубінець.

54-й за ліком обмін

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що це був 54-й за ліком обмін з початку повномасштабного вторгнення РФ. Усі звільнені цього разу - чоловіки: 88 рядових та сержантів, а також семеро офіцерів.

"Серед них 49 воїнів ЗСУ - зокрема учасник "повітряного мосту", який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на "Азовсталь", щоби допомогти заблокованим там підрозділам, та двоє з Повітряних сил, - 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п'ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади", - йдеться у повідомленні штабу.

Серед звільнених військових 23 боронили Маріуполь, зокрема серед них 13 оборонців "Азовсталі", 41 воював на донецькому, по дев'ятеро - на луганському та запорізькому, по троє - на херсонському та харківському напрямках. Один зі звільнених моряків на момент вторгнення перебував у Київській області та одразу приєднався до оборони свого селища від окупантів у складі Макарівської ТрО. Під час надання гуманітарної допомоги мешканцям місцевої громади потрапив у полон до російських військовослужбовців, розповіли у штабі.

"Чимало українських бійців, які повертаються, потерпають від наслідків поранень та мають хронічні захворювання, які потребують тривалого лікування. Більшість з них знаходилася в полоні країни-агресорки з 2022 року. Також серед звільнених є оборонець, який вважався зниклим безвісти", - йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони РФ також заявило про повернення в рамках обміну 95 російських військовослужбовців.

Нагадаємо, що попередній обмін військовополоненими відбувся 25 червня, коли з російського полону повернули 90 українських військових.