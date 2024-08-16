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Буданов розповів, як Україна має намір обмінювати полонених

Дмитро Шварц
16 серпня 2024 р.

Першочергово Україна вимагатиме від РФ повернення важкохворих та важкопоранених полонених, а також жінок. Перевага буде надаватися тим, хто найдовше перебуває у полоні, повідомив начальник ГУР МО Вирило Буданов.

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Начальник ГУР МО Кирило Буданов
За словами Буданова, Україна, серед іншого, буде докладати максимум зусиль для повернення цивільних бранцівФото: SOPA Images/ZUMAPRESS/picture alliance

Під час переговорів про обмін полоненими Україна передовсім вимагатиме від Росії повернення важкохворих та важкопоранених полонених, а також жінок. Першочергово йтиметься про тих, хто найдовше перебуває у полоні. Як повідомляє пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у четвер, 15 серпня, на цьому під час брифінгу наголосив начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов.

"Ми будемо також докладати максимум зусиль для повернення цивільних бранців. - зазначив він. - Зокрема тих, хто перебуває в неволі з 2014 року. Особлива увага - захисникам Маріуполя і, зокрема, тим, хто захищав "Азовсталь". Також не будемо забувати про кримських татар".

Також Буданов повідомив, що на Ставці Верховного головнокомандувача за дорученням президента Володимира Зеленського було ухвалено рішення створити громадську раду при Координаційному штабі та координуючий орган, в який увійдуть керівники дотичних до роботи штабу структур. 

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Україна поповнює обмінний фонд

Днями Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець провів розмову із російською омбудсменкою Тетяною Москальковою щодо обміну полоненими на тлі наступу Збройних сил України в Курській області. Як повідомив Лубінець в ефірі національного телемарафону, цю розмову ініціювала російська сторона. "У нас є пріоритетні категорії, які ми готові обмінювати. У першу чергу це важкопоранені, друге - це українські жінки, і в третю чергу - всі ті, хто залишається в полоні", - цитує Лубінця "Укрінформ".

Омбудсмен додав, що наступ українських Сил оборони в Курській області змусив РФ змінити позицію у питанні обміну полоненими. 

Президент України Володимир Зеленський на тлі наступу на Курщині наголошував на тому, що ЗСУ "суттєво оповнили" обмінний фонд. Напередодні джерело в СБУ розповіло DW, що в ході лише однієї операції українським спецпризначенцям вдалося захопити 102 російських військових.

Наразі не відомо, скільки всього полонених українським силам вдалося захопити на Курщині, однак британське видання The Independent з посиланням на українського полковника, який побажав залишитися невідомим, стверджує , що "справжня цифра була ближчою до 2000" людей.

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