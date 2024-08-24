ISW: РФ перекинула частину військ з Харківщини на Курщину

Попри значне перекидання, у Росії достатньо живої сили для продовження атак на Харківщині, вказують аналітики.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зафіксували значні передислокації елементів Північного угруповання військ РФ з Харківського напрямку до Курської області, йдеться у звіті ISW за 23 серпня.

На думку експертів, це свідчить про те, що російське військове командування вирішило пожертвувати наступальною операцією на півночі Харківської області для адекватної відповіді на операцію ЗСУ в Курській області.

Станом на 23 серпня на Харківщині тривали бої на північ і північний схід від обласного центра, утім підтверджених змін на лінії фронту ISW не зафіксувала. Аналітики не змогли підтвердити тезу з РФ, нібито окупаційні війська нещодавно просунулися на північний схід від Вовчанська.

Вони продовжували наземні атаки на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід від Харкова біля Стариці, Вовчанська та Тихого 22 і 23 серпня, йдеться в огляді. За повідомленнями, поблизу Вовчанська діють підрозділи російського 41-го мотострілецького полку та 4-ї добровольчої розвідувально-штурмової бригади.

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Хоча частину підрозділів РФ перекинули на Курщину, російські війська мають достатньо живої сили в цьому районі для продовження атак, наголосили в ISW.

За даними голови окупаційної адміністрації Харківщини Віталія Ганчева, війська РФ контролюють приблизно 50 населених пунктів у Харківській області, а 57 населених пунктів по всій Харківській області повністю знаходяться в межах районів, де ISW спостерігала просування російських військ.

Тим часом в районі Суджі на Курщині ISW зафіксував подальше незначне просування ЗСУ. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, вказують, що українські сили нещодавно просунулися далі в південній частині Руської Конопельки (на схід від Суджі).

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