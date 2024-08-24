Зеленський про операцію на Курщині: Запобігли окупації Сум

Одна з цілей операції ЗСУ на Курщині - превентивний удар, який запобіг наступу РФ, заявив Володимир Зеленський. Вона також показала, що дорожче для президента РФ - окупація України або захист свого населення, додав він.

Операція Збройних сил України в Курській області Росії завадила планам РФ щодо наступу в Сумській області, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте у суботу, 24 серпня.

"Це зупинення операції Російської Федерації на півночі. Превентивний удар, і наша операція виконала це завдання. Ми запобігли оточенню частини Сумської області та бажанню окупувати столицю регіону, місто Суми", - зазначив він.

Зеленський додав, що ще одна ціль цієї операції - поповнення "обмінного фонду" полонених. Водночас він зауважив, що цілей "більше, ніж ті, про які я вам сказав публічно".

При цьому президент України наголосив, що реакція президента РФ Володимира Путіна на наступ ЗСУ на Курщині мала "показати їх суспільству також - що для нього дорожче, окупація територій України, або захист свого населення".

"І я дуже радий, що все, про що я говорив партнерам - ми на практиці зараз показали. Він досі думає, як утримати захоплені територрії, і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво", - зазначив Зеленський.

Україна прагне завершити війну дипломатією

Водночас він наголосив, що Україна зі свого боку робитиме все, щоб змусити Володимира Путіна "закінчити цю війну дипломатично, щоб було менше втрат людей насамперед і часу".

"Але якщо в нас це не вийде, якщо, скажімо так, партнери посипляться і не будуть стояти стійко, міцно проти агресії Путіна і проти нього як злодія, то ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витіснити Путіна з території нашої держави", - наголосив президент.

Володир Зеленський наголосив, що єдиним принятним для України варіантом завершення війни є відновлення територіальної цілісності України та запобігання повторній агресії з бок РФ.

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Дуда: Коли війська РФ йтимуть з України, попрошу їх не бити

Своєю чергою Анджей Дуда зауважив, що той, хто нападає на іншу державу, "має брати до уваги, що буде побитий". Президент Польщі додав, що якщо "росіяни зроблять те, що повинні зробити" - тобто вирішать вивести війська з України, він проситиме Володимира Зеленського їх не атакувати.

"Я перший візьму телефон і подзвоню Володимиру Зеленському і скажу: не бомбардуйте їх, коли вони ідуть геть. Залишить їх. Хай ідуть додому. Я можу обіцяти це російським солдатам", - сказав Дуда.

У відповідь український президент пожартував, що польський колега може йому і не додзвонитися. "Так може статися, що ти мені дзвониш - а в мене зайнято", - покепкував він.

На це Дуда, пообіцяв "дзвонити, поки не додзвониться".

Україна вдарила по росіянам "Паляницею"

Також під час пресконференції Зеленський розкрив окремі деталі щодо нової української ракети-дрона "Паляниця", про перше успішне застосування якої він повідомив раніше. За його словами, це - частина ракетної програми України.

"У кластер "Паляниця" входять три вироби. Випробування першого сьогодні пройшло позитивно. З чим я і привітав нашу державу. Ця ракета-дрон - вона набагато швидша наших далекобійних дронів, і потужніша", - зазначив президент.

Він додав, що Україна постійно нарощує можливості оборонно-промислового комплексу і в неї будуть й інші ракети "і дуже потужні, і дуже далекобійні".

Водночас Зеленський вчергове наголосив, що Україна потребує зняття обмежень партнерами на застосування далекобійних озброєнь по цілях на території РФ. Він закликав кожного з "наших друзів, хто може спонукати союзників зняти обмеження" - долучитися до цих зусиль.

"Наші нові збройні рішення, зокрема і ракета "Паляниця", - це наш реальний спосіб діяти, поки деякі з наших партнерів, на жаль, "гальмують" з рішеннями", - додав він.

Президент України також зазначив, що Україна потребує підтримки партнерів для нарощування виробництва власних озброєнь.