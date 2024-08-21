Шольц про "курську операцію": Обмежена в часі та просторі

Україна готувала військову операцію на Курщині таємно і не повідомляла Німечччину про свої плани, заявив Олаф Шольц. На його думку, наступ ЗСУ в Росії буде обмежений як у просторі, так і в часі.

Україна не консультувалась з Німеччиною щодо військової операції в Курській області Росії, повідомив у середу, 21 серпня, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).

"Україна готувала свою військову операцію в районі Курська дуже таємно і без зворотного зв'язку, що, безумовно, пов'язано з ситуацією", - сказав він на пресконференції під час візиту в Молдову.

Канцлер додав, що німецька влада уважно стежить за подальшим розвитком подій.

"Це дуже обмежена операція з точки зору простору і, ймовірно, також з точки зору часу", - цитує Шольца агентство Reuters.

Шольц: Німеччина продовжить підтримку ЗСУ

Шольц також запевнив, що Німеччина й надалі залишатиметься країною, що надає Україні найбільшу підтримку в Європі. Ця його заява пролунала на тлі інформації про те, що ФРН скорочує військову допомогу Збройним силам України (ЗСУ), яка викликала бурхливі суперечки в самій Німеччині.

Хоча, за даними ЗМІ, у проєкті німецького бюджету на 2025 рік військова допомога Україні скорочена вдвічі, за словами канцлера, це компенсують за рахунок кредитів Групи семи (G7) на 50 мільярдів доларів, відсотки за яким покриватимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

"З 50 мільярдами доларів разом із коштами, доступними на національному рівні, це буде більше, ніж те, що було доступно Україні з точки зору підтримки на сьогодні", - запевнив він.

За словами Шольца, план G7 щодо використання доходів від заморожених активів РФ є "технічно складним, але політично зрозумілим".