Уряд ФРН: Бюджетні обмеження не скоротять допомогу Україні

Представники німецького уряду запевняють, що ФРН не скорочуватиме допомогу Україні: бюджетні обмеження планують компенсувати за рахунок інструменту G7 з використання заморожених російських активів.

Повідомлення щодо скорочення допомоги Україні від Німеччини є неточними, заявив у понеділок, 19 серпня, речник німецького уряду Вольфґанґ Бюхнер (Wolfgang Büchner).

За його словами, Німеччина "повністю віддана" підтримці України й "продовжуватиме надавати допомогу доти, доки та буде необхідною", цитує його агентство AFP.

Заява Бюхнера пролунала на тлі розмов про скорочення витрат на підтримку України в бюджеті ФРН на 2025 рік.

Як повідомляє агенція Reuters, наразі Німеччина та її партнери по Групі семи (G7) інтенсивно працюють над планом надання кредитів для військової підтримки України, що фінансуватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів. Бюхнер заявив, що уряд ФРН має намір використовувати цей інструмент для фінансування своєї військової підтримки України, починаючи з наступного року.

Своєю чергою речник міністерства оборони ФРН Арне Коллац (Arne Collatz) заявив, що всі міністерства переконані: "прагматичні рішення" будуть знайдені для будь-яких короткострокових потреб, що виникатимуть, пише Associated Press.

Згодом і сам канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що "Німеччина була і залишається найсильнішим прихильником України в Європі". "Ми продовжуємо нашу підтримку: за допомогою кредиту в 50 мільярдів євро, який ми розпочинаємо разом з G7. Це дозволить Україні закупити зброю у великих масштабах. Вона може спиратися на це".

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ЗМІ: Німеччина може скоротити бюджет на допомогу ЗСУ

17 серпня німецьке видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) написало, що з наступного року ФРН може скоротити військову допомогу Збройним силам України (ЗСУ) вдвічі, а з 2027 - вдесятеро.

Посилаючись на лист міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера (Christian Lindner) міністру оборони Борису Пісторіусу (Boris Pistorius), видання повідомило, що через заходи економії, що ухвалюються мінфіном, поточне бюджетне планування не передбачає виділення нових коштів на фінансову підтримку України, тоді як уже затверджена допомога буда надана.

У середині липня Reuters також писав, що в бюджеті Німеччини на 2025 рік витрати на військову допомогу Україні будуть скорочені вдвічі - з восьми до чотирьох мільярдів євро.

У німецькому уряді й раніше обговорювали відмову від постійних виплат на військову підтримку України з федерального бюджету. Замість цього офіційний Берлін планує фінансувати поставки зброї ЗСУ за допомогою заморожених активів російського центрального банку.

Голова комітету з закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот назвав ймовірне скорочення допомоги Україні "фатальним сигналом". Тим часом повідомлення про ймовірне скорочення Німеччиною військової допомоги Україні вплинуло на акції низки західних виробників зброї та оборонних компаній, як-от Hensoldt, Rheinmetall, Saab, BAE Systems, Renk і Leonardo. Як пише Reuters у понеділок, вартість акцій цих компаній знизилась в межах від двох до майже шести відсотків.

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