МЗС України: Дані про заборону допомоги від ФРН - некоректні

У міністерстві закордонних справ України прокоментували повідомлення щодо ймовірного обмеження допомоги Україні і назвали їх маніпулятивними.

У міністерстві закордонних справ України заявили, що повідомлення про нібито припинення урядом ФРН допомоги Україні є некоректними. Про це заявив речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий у коментарі агенції "Укрінформ".

"Повідомлення про те, що Німеччина буцімто припиняє військову допомогу Україні, некоректні. Це така сама маніпуляція, як і попередні повідомлення про зменшення допомоги на наступний рік удвічі ", - сказав він.

За словами Тихого, майбутній бюджет Німеччини буде затверджено лише у листопаді й тоді стане відомо майбутній рівень підтримки України.

"Нині, як і минулоріч, уряд ФРН запланував у проєкті бюджету певну суму допомоги Україні. Вона аналогічна тій, яка була запланована минулого року на цьому етапі бюджетного процесу. Минулоріч ця сума зросла на парламентському етапі ухвалення бюджету восени", - цитує Тихого видання. Він також висловив сподівання, що уряд Німеччини знайде можливість додатково профінансувати цьогоріч потреби українських Сил оборони.

У МЗС також сподіваються на швидку імплементацію рішення лідерів G7 про використання прибутків від заморожених російських активів на користь України. "На нашу думку, ці кошти мають не замінити, а доповнити триваючу європейську та німецьку допомогу", - повідомив він.

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FAS: Уряд ФРН планує обмежити військову допомогу Україні

Про плани німецького уряду обмежити військову допомогу Україні у суботу, 17 серпня, повідомило німецьке видання Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung (FAS).

За даними газети, міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner) ще 5 серпня поінформував міністра оборони Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius), що Україні буде асигнована лише та допомога, яка уже була затверджена, жодні інші заявки не будуть схвалені. При цьому FAS посилається на внутрішні урядові документи та дані своїх джерел.

За даними FAS, заборона на нову допомогу Києву уже діє. "Для України ситуація також може незабаром погіршитися, оскільки запланована військова підтримка буде скорочена майже вдвічі наступного року, а згодом - до менш ніж десятої частини від нинішньої суми до 2027 року", - пише видання.

Як відомо, серед країн ЄС Німеччина є лідером у військовій допомозі Україні. Цьогоріч на військову підтримку України Німеччиною виділено близько восьми мільярдів євро бюджетних коштів. На наступний рік затверджено виділення близько чотирьох мільярдів євро.