Міністр оборони ФРН: Ми повинні збільшити допомогу Україні

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус в інтерв'ю DW розповів про військову допомогу Німеччини для України, про зусилля щодо запобігання війні на Близькому Сході та військово-морські навчання на чолі зі США на Гаваях.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, у Перл-Гарборі спостерігав за участю німецького флоту у військово-морських навчаннях RIMPAC. Під час цієї події він відповів на запитання DW про співпрацю зі США та про те, якою вона буде, якщо Трамп стане президентом, про посилення військової допомоги Україні, а також про запобігання війни на Близькому Сході та в усьому світі.

DW: Пане Пісторіус, ми перебуваємо в Перл-Гарборі, великому порту в Тихоокеанському регіоні США. Німецький флот бере участь у цих навчаннях, надавши два кораблі. Це швидше символічна присутність Німеччини в регіоні. Водночас ви говорите, що відстоюватимете інтереси цього регіону. Як це поєднується?

Борис Пісторіус: Це досить легко поєднується. Справді, два кораблі - не так уже й багато. Але значення цього внеску набагато більше. Ми беремо участь у навчаннях як одна з найважливіших європейських націй. Учора я розмовляв з адміралом Папаро, який підкреслив, що наш внесок у навчання можна помножити на п'ять. Це демонструє всім, що ми тримаємося разом. Вільні країни, що підтримують міжнародний порядок в Індо-Тихоокеанському регіоні, - це важливий сигнал для світу. Тому так важливо брати участь у навчаннях навіть із двома кораблями. Я радий, що у нас є така можливість.

У той час, як 29 країн проводять навчання для запобігання майбутнім загрозам у цьому регіоні, у світі зростає побоювання, що на Близькому Сході може початися тотальна війна. В Ірані було вбито лідера ХАМАС Ханію, а в Лівані - одного з провідних керівників "Хезболлах". Ваш американський колега, Ллойд Остін, каже, що війні можна запобігти. Як ви оцінюєте ситуацію?

Звичайно, Ллойд Остін має рацію. Їй не тільки можна, а й потрібно запобігти. Ніхто не може собі навіть уявити подальшу ескалацію в регіоні. Нам це не потрібно. Ми маємо зробити все можливе, використати будь-який вплив на всі сторони конфлікту, щоб не допустити ескалації і якомога швидше повернути мир у регіон.

Міністр оборони Німеччини спостерігає за військовими навчаннями в Тихому океані Фото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

Що це означає для постачання німецької зброї, для зобов'язань перед Ізраїлем, а також для участі Німеччини в тимчасових силах ООН ЮНІФІЛ (UNIFIL) на ліванському кордоні?

Миротворчі сили ООН наразі не зачеплені. Ми продовжуємо нашу роботу. Звичайно, ми оцінюємо ситуацію щодня, щогодини. Але ми залишимося в регіоні й ухвалюватимемо тільки раціональні рішення.

Ви один із небагатьох лідерів, хто відкрито говорить, що ці навчання можуть бути спрямовані на боротьбу із загрозою з боку Китаю. Водночас ви хочете, щоб у бюджеті Німеччини витрати на оборону становили понад два відсотки. Як це узгоджується з боротьбою вашого уряду за збереження певних бюджетних рамок?

Якщо чесно, ми досягнемо обіцянки у два відсотки від ВВП у 2025-му році так само, як і у 2024-му. Жодне з рішень, які ухвалені або будуть ухвалені до кінця року, не матиме жодного впливу на нашу взаємодію в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Але ви хотіли б отримати більше, ніж два відсотки?

Ми працюємо над тим, щоб підвищити планку в два відсотки від ВВП. Ми повинні досягти цього. Але, звісно, ми враховуватимемо й інші потреби німецького бюджету, як це роблять наші союзники.

Ви плануєте відвідати країни, які відчувають тиск з боку Китаю, зокрема, Філіппіни та Південну Корею. Які обіцянки ви дасте цим країнам, крім слів? І яку роль відіграє співпраця в галузі оборони і, можливо, зміна німецьких законів для полегшення оборонних поставок?

Ми скоригували курс, щоб змінити правила експортного контролю. Це перший пункт. Я думаю, ми будемо готові до цього до кінця року. Крім того, коли йдеться про Філіппіни, це не тільки слова. Йдеться про присутність наших двох кораблів у Південно-Китайському морі разом із нашими союзниками. Це сигнал, який ми посилаємо - ми в курсі того, що там відбувається і ми не згодні з цим. Ми стоїмо на боці міжнародного порядку, заснованого на правилах. Особливо, коли йдеться про невеликі країни, у яких є всі причини відчувати можливу загрозу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та адмірал Аксель Шульц на фрегаті "Баден-Вюртемберг" Фото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

Але чи можуть країни регіону розраховувати на більш активну співпрацю в галузі оборони з Німеччиною в майбутньому?

Звичайно. Це одна з причин, з якої з Перл-Гарбора я їду до Південної Кореї і на Філіппіни - ми хочемо говорити про більшу співпрацю в галузі оборони. Це одне з наших завдань - домогтися тісної співпраці з партнерами в регіоні, з ким ми працюємо вже десятиліттями, і з тими, з ким ми тільки починаємо працювати.

Ви підкреслили, що демонстрація присутності важлива для Німеччини. Фрегат "Баден-Вюртемберг", на якому ми зараз стоїмо, перебуватиме не тільки в Південно-Китайському морі, а й у Тайванській протоці. Перший фрегат, який вирушив у цей регіон кілька років тому, цього не зробив.

Рішення буде ухвалено тоді, коли це буде необхідно. Зараз не час обговорювати це публічно, все вирішиться найближчими тижнями.

У США, які є ключовим партнером для Європи та Німеччини, скоро відбудуться вибори. Звичайно, ви не можете говорити про політику. Але тепер, коли найімовірніше Камала Гарріс балотуватиметься від демократів, яких змін ви очікуєте від потенційної адміністрації Гарріс? Було багато розмов про те, що означатиме другий термін Трампа. А що стосується Гарріс, чим вона, можливо, відрізнятиметься?

Як я неодноразово говорив раніше, ми повинні зосередитися на собі й на виконанні власних домашніх завдань. Європейські партнери по НАТО мають робити більше для власної безпеки, ніж раніше. Це завдання номер один. А завдання номер два - зосередитися на стабільній співпраці з нашим найважливішим партнером, Сполученими Штатами. Хто б не був у Білому домі, ми мусимо робити те, що мусимо, і триматися разом з нашими союзниками. Це наш пріоритет у майбутньому.

Україна знову зазнала масового обстрілу. В атаці на Київ було використано безпілотники іранського виробництва. Які наслідки це матиме з точки зору підтримки України? А також з точки зору ставлення до Ірану?

Ми в курсі про роль Ірану у війні. Ми бачимо це щодня, у цьому немає жодних сумнівів. І маємо на це реагувати. Ми маємо посилити можливості українців в обороні, особливо протиповітряній. Тому Німеччина вже надала три системи Patriot і кілька систем IRIS-T. Як прихильники України ми повинні збільшити поставки, тому що протиповітряна оборона має вирішальне значення. Особливо напередодні зимового періоду для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури.

Німеччина також допомагає озброювати літаки F-16, які надходять із Франції.

Я не можу зараз це коментувати, тому що у нас немає F-16, як ви знаєте. Чи буде представлена зброя для використання з F-16, це потребує перевірки.

І останнє запитання. Наскільки близький світ до великомасштабного конфлікту наразі?

Важко сказати. Я сподіваюся, що розум і раціональність все ще важливі для більшої частини цього світу. Принаймні, більшість наших партнерів розуміє значення і важливість для збереження миру. Тому я, як і раніше, всі 64 роки свого життя, налаштований вельми оптимістично, що нам вдасться зберегти мир.