Пісторіус про ракети США в Німеччині: Для стримування Росії

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус відкинув критику щодо планів розміщення у ФРН американської далекобійної зброї. Він виправдав цей крок необхідністю "справжнього стримування" РФ від нападу на територію НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) відкинув критику щодо планів розміщення у ФРН американської далекобійної зброї.

За його словами, цей крок не має нічого спільного з "подвійним рішенням НАТО", яке у 1980-х роках призвело до масових антивоєнних протестів у Німеччині. "Тому нам слід ретельно розмежовувати ці речі", - сказав він 30 липня під час візиту в американський штат Гаваї.

Міністр також зазначив, що йдеться про розміщення звичайних видів озброєння, яке не призначається для використання з ядерними боєголовками. "Це необхідно підкреслити дуже чітко, щоб заспокоїти всіх, хто має побоювання", - додав він.

Відповідно до так званого "подвійного рішення НАТО" 1979 року, в Німеччині розмістили американські ракети середньої дальності Pershing II у відповідь на нарощування СРСР на європейській території балістичних ракет середньої дальності, насамперед РСД-10. "Подвійне рішення НАТО" також містило заклик до переговорів між США і СРСР про знищення цього класу озброєнь.

Рішення викликало запеклі дискусії та призвело до антивоєнних акцій протесту, в яких брали участь сотні тисяч німців. Розгортання американських ракет завершилося в 1985 році, а в 1987-му СРСР і США уклали Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Читайте також: Берлін: Розгортання ракет США - відповідь на вихід РФ із ДРСМД

Пісторіус: Ідеться про стримування РФ від нападу на НАТО

Пісторіус нагадав, що Росія порушила ДРСМД, а потім вийшла з нього.

Міністр наголосив на необхідності "справжнього стримування" Росії. "Йдеться про те, щоб закрити пробоїну з нашого боку - не комусь погрожувати, а дати зрозуміти, що можливий, ймовірний напад на територію НАТО мав би для Росії настільки високу ціну, що його ризики неможливо було б прорахувати", - пояснив він.

Таким чином Пісторіус відповів на критику в німецькому парламенті та заклики з боку деяких політиків поставити питання про розміщення американської зброї в Німеччині на обговорення Бундестагу. Такі заклики лунають, зокрема, і в лавах депутатів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що входить до правлячої коаліції.

Читайте також: Бербок про далекобійну зброю США в Німеччині: Відповідь Кремлю

Німеччина розмістить далекобійні ракети США

На липневому саміті НАТО у Вашингтоні США та Німеччина оголосили, що у ФРН розмістять американську далекобійну зброюз 2026 року: зенітні ракети SM-6, крилаті ракети Tomahawk та експериментальні гіперзвукові системи зброї, які "володіють значнішою дальністю ураження, ніж ті, що є зараз у Європі". Tomahawk здатні вражати цілі на відстані до 2500 кілометрів. Це рішення стало несподіванкою для багатьох членів Бундестагу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що розгортання цієї зброї "служить тому, щоб запобігти війні", а на запитання про те, що має зробити Росія, щоб зупинити розгортання американських далекобійних ракет, відповів: "Припинити війну в Україні".

Розміщення далекобійних ракет США у ФРН схвалив також заступник голови найбільшої опозиційної фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul). Він звернув увагу на необхідність адекватного стримування Росії, яка "нападає на інші країни, особливо на ті, які не в змозі захистити себе".