Шольц виступив на захист розміщення ракет США у Німеччині

Розміщення американської зброї на території ФРН має слугувати стримувальним фактором і гарантією того, що на Німеччину не нападуть, вважає Олаф Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) виступив на захист запланованого розміщення американських далекобійних ракетних озброєнь на території ФРН. Відповідну заяву Шольц зробив у середу, 24 липня, на традиційній літній пресконференції в Берліні. За словами Шольца, розміщення американських ракет на території ФРН слугуватиме фактором стримування, адже таке озброєння гарантуватиме, що Німеччина не зазнає нападу, передає агенція dpa.

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Нагадаємо, раніше на полях ювілейного саміту НАТО в Вашингтоні уряди США і Німеччини оголосили, що США мають намір з 2026 року знову розмістити в Німеччині системи далекобійних ракетних озброєнь, радіус дії декотрих сягатиме аж РФ. Згідно зі зробленими тоді заявами, це будуть крилаті ракети типу Tomahawk ("Томагавк") з дальністю ураження до 2500 кілометрів, які потенційно також можуть бути оснащені ядерною зброєю, а також модифіковані для наземного базування ракети систем ППО і ПРО SM-6 і нещодавно розроблені гіперзвукові ракетні комплекси.

Тодішня спільна заява урядів США і ФРН викликала очікувану критику з боку Москви.

Шольц не боїться ескалації відносин з РФ і радить Москві припинити війну проти України

Попри те, канцлер ФРН відкинув побоювання, що заплановане розгортання американських ракетних озброєнь може призвести до ескалації у відносинах з РФ. Шольц вказав на те, що режим контролю над озброєннями був ретельно розроблений і вивірений.

На думку Шольца, Німеччині "потрібні сили і засоби стримування на додаток до того, що ми вже маємо, приміром, крилаті ракети, а також звичайні озброєння великої дальності".

Щодо дій РФ, Шольц констатував, що він може лише висловити свій жаль "від імені усього НАТО" з приводу того, що Росія "так масово нехтує усіма угодами про контроль над озброєннями за останні кілька десятиліть". "Ми всі хотіли б знову жити у світі, в якому контроль над озброєннями має велике значення", - запевнив канцлер. "Але зараз йдеться про гарантування нашої безпеки за допомогою необхідного стримування, щоб не допустити війни", - наголосив він, цитує агенція AFP.

На тлі цього Шольц нагадав про свою зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у лютому 2022 року, незадовго до початку повномасштабної російської агресії проти України. За його словами, тоді він сказав Путіну, що охоче поговорив би на такі теми, як контроль над озброєннями, а також про те, де які ракетні системи мають розміщуватися. Але Путіна нічого з цього не зацікавило, натомість був сповнений рішучості вести свою давно підготовлену війну, уточнив Шольц.

Крім того, щоб запобігти розміщенню американських ракет дальнього радіусу дії в Німеччині, Росія повинна спочатку припинити свою війну проти України, переконаний очільник німецького уряду. "Перше, що Росія повинна була б зробити, це припинити жахливу агресивну війну проти України і відмовитися від спроби завоювати цілу країну", - сказав він, цитує Reuters.