Шольц виступив на захист розміщення ракет США у Німеччині

Шольц виступив на захист розміщення ракет США у Німеччині24 липня 2024 р.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) виступив на захист запланованого розміщення американських далекобійних ракетних озброєнь на території ФРН. Відповідну заяву Шольц зробив у середу, 24 липня, на традиційній літній пресконференції в Берліні. За словами Шольца, розміщення американських ракет на території ФРН слугуватиме фактором стримування, адже таке озброєння гарантуватиме, що Німеччина не зазнає нападу, передає агенція dpa.
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Нагадаємо, раніше на полях ювілейного саміту НАТО в Вашингтоні уряди США і Німеччини оголосили, що США мають намір з 2026 року знову розмістити в Німеччині системи далекобійних ракетних озброєнь, радіус дії декотрих сягатиме аж РФ. Згідно зі зробленими тоді заявами, це будуть крилаті ракети типу Tomahawk ("Томагавк") з дальністю ураження до 2500 кілометрів, які потенційно також можуть бути оснащені ядерною зброєю, а також модифіковані для наземного базування ракети систем ППО і ПРО SM-6 і нещодавно розроблені гіперзвукові ракетні комплекси.
Тодішня спільна заява урядів США і ФРН викликала очікувану критику з боку Москви.
Шольц не боїться ескалації відносин з РФ і радить Москві припинити війну проти України
Попри те, канцлер ФРН відкинув побоювання, що заплановане розгортання американських ракетних озброєнь може призвести до ескалації у відносинах з РФ. Шольц вказав на те, що режим контролю над озброєннями був ретельно розроблений і вивірений.
На думку Шольца, Німеччині "потрібні сили і засоби стримування на додаток до того, що ми вже маємо, приміром, крилаті ракети, а також звичайні озброєння великої дальності".
Щодо дій РФ, Шольц констатував, що він може лише висловити свій жаль "від імені усього НАТО" з приводу того, що Росія "так масово нехтує усіма угодами про контроль над озброєннями за останні кілька десятиліть". "Ми всі хотіли б знову жити у світі, в якому контроль над озброєннями має велике значення", - запевнив канцлер. "Але зараз йдеться про гарантування нашої безпеки за допомогою необхідного стримування, щоб не допустити війни", - наголосив він, цитує агенція AFP.
На тлі цього Шольц нагадав про свою зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у лютому 2022 року, незадовго до початку повномасштабної російської агресії проти України. За його словами, тоді він сказав Путіну, що охоче поговорив би на такі теми, як контроль над озброєннями, а також про те, де які ракетні системи мають розміщуватися. Але Путіна нічого з цього не зацікавило, натомість був сповнений рішучості вести свою давно підготовлену війну, уточнив Шольц.
Крім того, щоб запобігти розміщенню американських ракет дальнього радіусу дії в Німеччині, Росія повинна спочатку припинити свою війну проти України, переконаний очільник німецького уряду. "Перше, що Росія повинна була б зробити, це припинити жахливу агресивну війну проти України і відмовитися від спроби завоювати цілу країну", - сказав він, цитує Reuters.