Німеччина доставила в Україну останній обіцяний Patriot

Третій зенітно-ракетний комплекс Patriot від Німеччини вже перебуває в Україні, повідомив у п'ятницю, 5 липня, посол ФРН у Києві Мартін Єґер (Martin Jäger).

"Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет. Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині", - написав Єґер у соціальній мережі Х.

До цього Збройні сили України (ЗСУ) мали щонайменше чотири системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot від США, Німеччини та Нідерландів. Наприкінці червня передати Україні один "Петріот" погодилась Румунія.

Берлін не поставить ЗСУ більше трьох "петріотів"

У середині червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявляв, що Берлін не зможе передати Україні більше трьох Patriot, адже це - чверть від усіх наявних у ФРН "петріотів".

Українські високопосадовці неодноразово казали, що для забезпечення захисту великих міст країні необхідно щонайменше сім Patriot.

За даними видання Financial Times, США ведуть перемовини з Ізраїлем про постачання в Україну до восьми батарей Patriot, котрі ізраїльська армія планує зняти з озброєння. Такий крок став би різким поворотом у відносинах країни з Росією.