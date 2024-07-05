  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

Німеччина доставила в Україну останній обіцяний Patriot

Анастасія Шепелева
5 липня 2024 р.

ФРН уже передала на озброєння ЗСУ третю батарею системи ППО Patriot, повідомив німецький посол у Києві Мартін Єґер.

https://p.dw.com/p/4huiX
Навчання військових ЗСУ на ЗРК Patriot у ФРН
Навчання українських військових на Patriot у НімеччиніФото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Третій зенітно-ракетний комплекс Patriot від Німеччини вже перебуває в Україні, повідомив у п'ятницю, 5 липня, посол ФРН у Києві Мартін Єґер (Martin Jäger).

"Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет. Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині", - написав Єґер у соціальній мережі Х. 

До цього Збройні сили України (ЗСУ) мали щонайменше чотири системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot від США, Німеччини та Нідерландів. Наприкінці червня передати Україні один "Петріот" погодилась Румунія.

Берлін не поставить ЗСУ більше трьох "петріотів"

У середині червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявляв, що Берлін не зможе передати Україні більше трьох Patriot, адже це - чверть від усіх наявних у ФРН "петріотів".

Українські високопосадовці неодноразово казали, що для забезпечення захисту великих міст країні необхідно щонайменше сім Patriot.

За даними видання Financial Times, США ведуть перемовини з Ізраїлем про постачання в Україну до восьми батарей Patriot, котрі ізраїльська армія планує зняти з озброєння. Такий крок став би різким поворотом у відносинах країни з Росією.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Вишкіл українських зенітників у ФРН

Білий дім: США направлять ЗСУ ракети до Patriot і NASAMS, зроблені для інших

Білий дім: США направлять ЗСУ ракети до Patriot і NASAMS, зроблені для інших

Виготовлені за контрактами для інших замовників ракети до систем ППО Patriot і NASAMS у Байдена вирішили передати Україні. Замовлення для інших клієнтів виконуватимуться згодом, кажуть в Білому домі.
Конфлікти20 червня 2024 р.
Пускова системи ППО Patriot у версії PAC-3

Пентагон купує ракети до ЗРК Patriot на $4,5 млрд - Reuters

Пентагон купує ракети до ЗРК Patriot на $4,5 млрд - Reuters

Укладений американськими військовими контракт з компанією Lockheed Martin на 4,5 мільярда доларів передбачає постачання 870 ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE і супутнього обладнання для систем ППО Patriot, пише Reuters.
Конфлікти29 червня 2024 р.
ЗРК Patriot

Нідерланди знайшли партнера для передачі Україні системи Patriot

Нідерланди знайшли партнера для передачі Україні системи Patriot

У міноборони Нідерландів повідомили, що вдалося знайти країну-партнера, яка погодилася надати складові для Patriot. Комплекс готують до передачі Україні.
Конфлікти21 червня 2024 р.