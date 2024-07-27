КНР застерігає Філіппіни від розміщення американських ракет

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї попередив Філіппіни через розгортання ракет США середньої дальності та заявив, що такий крок може посилити регіональну напруженість і спровокувати гонку озброєнь.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї попередив Філіппіни через розгортання США ракет середньої дальності та заявив, що такий крок може посилити регіональну напруженість і спровокувати гонку озброєнь.

Як передає агенція Reuters, про це очільник МЗС КНР заявив у п'ятницю, 26 липня, на зустрічі з міністром закордонних справ Філіппін Енріке Манало у В'єнтьяні, столиці Лаосу.

За словами Ван Ї, відносини між країнами наражаються на проблеми, оскільки Філіппіни "неодноразово порушували консенсус обох сторін і свої власні зобов'язання", згідно із заявою китайського МЗС.

"Якщо Філіппіни впровадять американську ракетну систему середньої дальності, це створить напруженість і конфронтацію в регіоні і спровокує гонку озброєнь, що абсолютно не відповідає інтересам і побажанням філіппінського народу", - сказав Ван Ї.

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Конфронтація в Південнокитайському морі

Сполучені Штати розмістили на Філіппінах свою ракетну систему Typhon в рамках спільних військових навчань на початку цього року. Пізніше філіппінський військовий чиновник заявив, що під час навчань ракетний комплекс не стріляв, не уточнивши, як довго він перебуватиме в країні.

Китай і Філіппіни конфронтують у Південнокитайському морі, і їхні відносини стають дедалі більш напруженими, оскільки Пекін наполягає на своїх претензіях на спірні мілини у водах в межах виключної економічної зони Маніли.

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Ван Ї зазначив, що Китай нещодавно досяг тимчасової домовленості з Філіппінами "про транспортування і поповнення гуманітарних вантажів до Рен'ай Цзяо" з метою підтримки стабільності морської ситуації, маючи на увазі Другу мілину Томаса.

Філіппінські судна успішно завершили свою останню місію на мілині безперешкодно, повідомило міністерство закордонних справ Філіппін у своїй заяві.