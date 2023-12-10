Катер Філіппін та корабель Китаю зіткнулися у спірних водах

Філіппінський катер і китайський корабель берегової охорони зіткнулися біля спірного рифу в Південнокитайському морі. За даними обох сторін, інцидент стався у неділю, 10 грудня, під час філіппінської місії з постачання військового посту на Другій мілині Томаса, що є частиною островів Спратлі. Маніла і Пекін звинуватили одне одного в інциденті в морській акваторії, на яку претендують обидві країни.

Філіппіни заявили, що два катери їхнього флоту та два ескортних кораблі берегової охорони ішли доставляти продовольство та інші припаси своїм військовим силам. Однак китайська берегова охорона напала на філіппінські судна та застосувала проти них водомети, а згодом протаранила одне з них.

"Ми вкотре засуджуємо останні неспровоковані акти примусу та небезпечні маневри Китаю проти законної та рутинної місії філіппінської ротації та поповнення запасів на мілині Аюнгін, яка поставила під загрозу життя наших людей", - заявили представники філіппінського уряду.

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Удари водометів високого тиску китайської берегової охорони вивели з ладу та серйозно пошкодили двигуни філіппінського катера постачання, який довелося відбуксирувати назад у західну філіппінську провінцію Палаван.

Крім цього, один із двох ескортних кораблів берегової охорони Філіппін отримав пошкодження через удари водомету. Інший катер протаранив корабель берегової охорони Китаю, але йому все ж вдалося зманеврувати та доставити припаси філіппінським морським піхотинцям на Другій мілині Томаса, додали філіппінські чиновники.

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Натомість китайська берегова охорона звинуватила філіппінський корабель у "навмисному зіткненні" з китайським судном. Філіппінський корабель нібито спершу проігнорував кілька чітких попереджень, а потім "раптово" змінив курс і зіткнувся з судном берегової охорони. "Відповідальність повністю лежить на філіппінській стороні", - пояснила китайська берегова охорона.

Інциденти між китайськими та філіппінськими суднами у цьому регіоні трапляються регулярно. США неодноразово наголошували, що захищатимуть Філіппіни у разі збройного нападу згідно з договором про взаємну оборону 1951 року.

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Нагадаємо, Китай вважає своєю територією практично все Південнокитайське море. Бруней, Індонезія, Малайзія, Філіппіни та В'єтнам також претендують на частину морської акваторії. У 2016 році Міжнародний арбітражний суд в Гаазі визнав деякі з китайських претензій незаконними. Однак Китай не визнає це рішення.