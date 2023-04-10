ЄС закликає до діалогу після маневрів КНР біля Тайваню

Європейський Союз висловлює занепокоєння щодо військових маневрів Китаю навколо Тайваню і закликає до стриманості. Напруженість має бути вирішена шляхом діалогу, заявила речниця Єврокомісії із закордонних справ Набіла Масралі у понеділок, 10 квітня. За її словами, ескалація матиме величезні наслідки для економіки та ситуації з безпекою. "Ми стурбовані інтенсифікацією військової активності Китаю у Тайванській протоці і навколо Тайваню, включно з вторгненням в зону протиповітряної оборони Тайваню і перетин центральної лінії", - наголосила Масралі.

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Китайська армія 10 квітня заявила, що під час триденних навчань "перевірялися можливості різних підрозділів в реальних бойових умовах". "Війська у цьому районі завжди готові до бою і можуть в будь-який момент вступити в бій, щоб рішуче придушити будь-які прагнення до незалежності Тайваню та іноземне і зовнішнє втручання", - ідеться у заяві східного командування китайської армії. У заяві також зазначаєтсья, що наприкінці навчань було відпрацьовано "блокування острова". Китайські державні ЗМІ повідомили при цьому про розгортання у Тайванській протоці винищувачів, а представник міністерства закордонних справ вкотре заявив про претензії Пекіна на Тайвань.

Водночас міністерство оборони Тайваню оголосило, що навколо Тайваню були помічені 59 винищувачів і одинадцять кораблів, при цьому 39 винищувачів перетнули центральну лінію Тайванської протоки і увійшли у зону протиповітряної оборони Тайваню.

Нагадаємо, Тайванська протока - жвавий судноплавний маршрут, надзвичайно важливий для світової торгівлі. Центральна лінія Тайванської протоки вважається неофіційним кордоном між Китаєм і Тайванем. Напруженість у регіоні зросла після візиту президентки Тайваню Цай Інвень до США. За повідомленням Reuters, ВМС США у понеділок, 10 квітня відправили есмінець через спірні води у Південно-Китайському морі "для підтримання свободи судноплавства".