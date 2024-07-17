Німеччина скоротить допомогу Україні вдвічі в 2025 - Reuters

У проєкті німецького бюджету на 2025 рік для України закладено чотири мільярди євро, тоді як у поточному - вісім, пише Reuters.

Федеральний бюджет Німеччини на 2025 рік передбачає скорочення витрат на військову допомогу Україні вдвічі, повідомляє в середу, 17 липня, міжнародне агентство Reuters, яке ознайомилося з проєктом документа.

За його даними, у проєкті бюджету, який сьогодні затвердив уряд ФРН, на підтримку України закладені видатки в чотири мільярди євро, тоді як у нинішньому році вони становитимуть вісім мільярдів євро.

Агенція зазначає, що Німеччина сподівається на задоволення Україною більшої частини її військових потреб за рахунок 50 мільярдів доларів, які країни Групи семи (G7) мають дати їй під заставу прибутків від заморожених російських активів.

Бюджет ФРН на 2025 рік

5 липня канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner) і міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck) досягли згоди щодо бюджету на 2025 рік і фінансового плану уряду до 2028 року.

Відповідно до угоди, оборонний бюджет Німеччини наступного року зросте з поточних 52 мільярдів євро до 53,2 мільярда євро. Це істотно менше, ніж просив міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius) - шість мільярдів євро додатково.