Новина про скорочення допомоги ФРН Києву знизила акції ОПК

Повідомлення про скорочення Німеччиною військової допомоги Україні призвело до падіння акцій таких компаній як Hensoldt, Rheinmetall, Saab, BAE Systems та Leonardo.

Повідомлення про ймовірне скорочення Німеччиною військової допомоги Україні вплинуло на акції низки західних виробників зброї та оборонних компаній, як-от Hensoldt, Rheinmetall, Saab, BAE Systems, Renk та Leonardo. Як повідомляє Reuters у понеділок, 19 серпня, вартість акцій цих компаній знизилася в межах від двох до майже шести відсотків.

Так, акції Rheinmetall впали на три відсотка, найбільше втративши в німецькому індексі "блакитних фішок" DАХ. Акції Hensoldt, виробника радарів для системи протиповітряної оборони IRIS-T, і виробника танкових коробок передач Renk впали на шість і чотири відсотка відповідно.

Представник Hensoldt водночас заявив, що новина FAS "роздуває з мухи слона", і що фірма не бачить в повідомленні жодних негативних наслідків для свого бізнесу.

ЗМІ: Німеччина може скоротити бюджет на допомогу Україні

У суботу, 17 серпня, газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) написала, що з наступного року Берлін може скоротити військову допомогу Києву вдвічі, а з 2027-го - удесятеро.

Посилаючись на лист міністра фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner) голові міноборони Борису Пісторіусу (Boris Pistorius) видання повідомило, що Берлін найближчим часом не має наміру надавати Києву жодної додаткової фінансової підтримки. У зв'язку з заходами економії, що ухвалюються відомством федерального канцлера і мінфіном, поточне бюджетне планування не передбачає виділення на ці цілі нових коштів, зазначала FAS з посиланням на документ. При цьому допомогу, яку вже було затверджено раніше, буде надано.

У німецькому уряді і раніше обговорювали відмову від постійних виплат на військову підтримку України з федерального бюджету. Замість цього Берлін планує фінансувати поставки зброї за допомогою заморожених активів російського центрального банку

У середині липня цього року агентство Reuters також стверджувало, що у федеральному бюджеті Німеччини на 2025 рік витрати на військову допомогу будуть скорочені вдвічі - з восьми до чотирьох мільярдів євро.

Голова комітету із закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот назвав ймовірне скорочення допомоги Україні "фатальним сигналом".