Прощання з пацифізмом: німці інвестують у виробництво зброї

Під враженням війни в Україні дедалі більше німців розстаються з пацифістськими настроями, які домінували в Німеччині до лютого 2022 року. Це відображається й на їхньому ставленні до оборонної промисловості. До недавнього часу серед широких верств населення ФРН вважалось негожим і навіть аморальним не тільки працювати на заводах, що виробляють зброю, але й тримати акції компаній, котрі тим чи іншим боком причетні до оборонної промисловості. Але тепер таке ставлення змінюється.

Це засвідчило опитування, що його провів портал Verivox. От уже понад чверть століття він спеціалізується на порівнянні цін, тарифів та пропозицій у найрізноманітніших сферах: струм, газ, користування інтернетом, мобільний зв'язок, а також страхування, кредити та вклад грошей. Тому він і замовив соціологічному інституту Innofact провести в липні репрезентативне опитування серед жителів Німеччини, присвячене інвестиціям у цінні папери.

Безпосередній наслідок війни в Україні

Головне запитання, що його ставили респондентам віком від 18 до 79 років, було таким: "Вважаєте ви негожим чи прийнятним, з моральної точки зору, якщо малі вкладники інвестують свої гроші у підприємства, що виробляють продукцію військового призначення?". Явна більшість у 58% відповіла, що не вважає такі вклади негожими, для 42% вони є неприйнятними з моральної точки зору.

Ще 2022 року все було практично повністю навпаки, нагадав портал Verivox. Під час проведеного тоді аналогічного опитування більшість у 53% відповіла, що вважає вклади в оборонну промисловість негожими, а 47% не бачили в них нічого поганого. Таким чином частка тих, хто виправдовує інвестиції у виробництво зброї лише за два роки зросла на 11 процентних пункти.

"Внаслідок російської війни в Україні прийнятність інвестицій у підприємства, котрі діють у сфері безпеки та оборони, в очах широких верств населення відчутно зросла. Раніше ставлення населення було значно критичнішим, ніж сьогодні", - прокоментував отриманий результат Олівер Маєр (Oliver Maier), керівник підрозділу Verivox, котрий займається порівнянням пропозицій у фінансовій сфері та виступає посередником при підписанні відповідних договорів.

Вересень 2022. Акція пацифістів з організації "Роззброїти Rheinmetall" під гаслом "Зупинити експорт зброї" перед збройним заводом у Касселі Фото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

Те, що зміна настроїв в німецькому суспільстві, котре вирізнялось своєю особливою пацифістською позицією, відбувалась під враженням саме російської агресії, підтверджують відповіді на прямо поставлене запитання. Більше половини респондентів, 56%, підтвердили: так, вони змінили колишню точку зору саме через війну в Україні.

Щоправда, все це стосується головним чином чоловіків. Серед них дві третини, 66%, не вважають вклади накопичень у оборонну промисловість аморальною справою. Водночас для 51% жінок такі інвестиції, з моральної точки зору, й надалі залишаються неприйнятними.

Rheinmetall: ріст курсу акцій та популярності

Під час цього опитування Verivox не став з'ясовувати, яким чином на зміну настроїв серед німецьких малих вкладників вплинули прагматичні міркування, а саме: перспектива добре заробити на інвестиціях в оборонну промисловість. Адже, наприклад, акції провідного німецького виробника озброєнь Rheinmetall зросли за два з половиною років у понад п'ять разів. Якщо 24 лютого 2022 року, в день початку повномасштабного вторгнення в Україну, за акції Rheinmetall давали на Франкфуртській біржі близько 100 євро, то зараз ці цінні папери коштують приблизно 540 євро.

Біржа у Франкфурті-на-Майні Фото: Jörg Halisch/dpa/picture alliance

Таке стрімке зростання капіталізації призвело до того, що в березні 2023 року концерн Rheinmetall включили в головний німецький біржовий індекс DAX, до якого входить 40 найбільших німецьких акціонерних товариств.

А в травні 2024 цей виробник широкого спектру сучасних озброєнь став одним із спонсорів популярного німецького футбольного клубу "Боруссія" (Дортмунд). Частина футбольних вболівальників негативно поставилась до такого безпрецедентного в історії футболу ФРН рішення керівництва клубу, але воно заявило, що абсолютно свідомо відкрило дискусію про роль оборонної галузі в захисті демократії.

Тож і нинішнє опитування Verivox про дедалі більшу готовність вкладати заощадження в цінні папери підприємств оборонної промисловості, і входження її німецького флагмана Rheinmetall до індексу DAX, і спонсорський контракт цієї компанії з одним із найпопулярніших німецьких футбольних клубів - усе це свідчить: у сьогоднішній Німеччині швидко змінюються як місце і роль виробників озброєнь у житті країни, так і ставлення до них суспільства.

Робота на збройному заводі стає більш престижною

Це може призвести до найрізноманітніших наслідків. У політичній сфері - до зростання готовності виборців і платників податків підтримувати збільшення військового бюджету. У фінансовій - до зростання кількості малих вкладників, які інвестують свої заощадження в цінні папери військових підприємств, що полегшить таким компаніям отримання свіжого капіталу для розширення виробництва й наукових розробок. А на ринку праці - до того, що в умовах дефіциту кадрів, який загострюється, дедалі більше кваліфікованих працівників побажають влаштуватися саме на військові підприємства, які ще зовсім недавно вважалися мало не ізгоями.