Rheinmetall отримав рекордне замовлення, зокрема для України

Бундесвер уклав з німецьким виробником озброєнь Rheinmetall найбільший за всю історію компанії контракт на артилерійські боєприпаси. Частина снарядів піде для потреб ЗСУ.

Провідний німецький виробник зброї й боєприпасів Rheinmetall отримав найбільше у своїй історії замовлення.

У четвер, 20 червня, Бундесвер розширив рамкову угоду на виготовлення 155-мм артилерійських боєприпасів, укладену ще в липні 2023 року, вартість якої становила 1,3 мільярда євро, на ще 7,2 млрд євро, збільшивши контракт до €8,5 млрд.

Україна отримає частину снарядів із замовлення

Точна кількість замовлених боєприпасів не розкривається, однак найімовірніше, йдеться про кілька мільйонів. Вони призначені насамперед для поповнення вже доволі спорожнілих запасів Бундесверу (німецьких збройних сил). Водночас значна частина законтрактованого обсягу снарядів призначена для Збройних сил України (ЗСУ), пише німецька агенція dpa. У замовленні також візьмуть участь союзники Німеччини - Нідерланди, Естонія та Данія.

Вироблятимуть ці снаряди в переважно на заводі в Унтерлюсі, що споруджується в Нижній Саксонії. Керівництво компанії наголошує, що угода забезпечить необхідне завантаження його потужностей. Крім того, Rheinmetall має виробничі потужності для випуску боєприпасів в Іспанії, Південно-Африканській Республіці та Австралії.

Поставки заплановано розпочати на початку 2025 року. Перша партія вартуватиме 880 мільйонів євро. Наразі незрозуміло, як довго діятиме угода - підписана минулого року була розрахована на шість років.

До початку повномасштабної війни Росії проти Україні Rheinmetall виробляв 70 тисяч пострілів артилерійських боєприпасів на рік, однак після збільшення виробничих потужностей і придбання іспанського конкурента Expal ця цифра значно зросла. Очікується, що до 2025-го показник становитиме 700 тисяч і надалі зростатиме. За попередніми даними, до 2027-го він може сягнути 1,1 мільйона пострілів на рік.

Rheinmetall - найбільший німецький виробник озброєнь, що випускає танки, військові вантажівки й гармати. Компанія також претендує на звання найбільшого виробника великокаліберних боєприпасів стандартів НАТО.