Футбол і танки: Rheinmetall спонсорує "Боруссію Дортмунд"

Якщо "Боруссія Дортмунд" у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА 1 червня в Лондоні переможе явного фаворита "Реал Мадрид", це стане спортивною сенсацією. Але за кілька днів до матчу культовий німецький футбольний клуб уже поширив не менш гучну сенсацію, проте зовсім іншого характеру. 29 травня він підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що його новим спонсором став німецький оборонний концерн Rheinmetall. Досі в пацифістськи налаштованій Німеччині таке було просто немислимо: популярна спортивна команда відтепер рекламуватиме виробника зброї.

"Ми абсолютно свідомо відкриваємо дискусію"

Щоправда, на формі гравців логотипу концерну не буде. Однак він з'явиться, зокрема, на рекламних щитах навколо поля, як це вже сталося 29 травня під час тренування "Боруссії" до фіналу Ліги чемпіонів. Тут слід пригадати, що саме в Дортмунді розташовано найбільший у Німеччині футбольний стадіон, що вміщує понад 81 тисячу глядачів. До того ж клуб наступного сезону знову виступатиме в Лізі чемпіонів, що гарантує йому багатомільйонну міжнародну телеаудиторію.

Спонсорський контракт підписано на три роки, його сума офіційно не розголошується. Однак вона для клубу Бундесліги такого рівня вельми скромна - у межах 10 мільйонів євро, стверджує економічна газета Handelsblatt, яка вперше повідомила про сенсаційну домовленість клубу із Rheinmetall.

Гендиректори "Боруссії Дортмунд" Ганс-Йоахім Вацке (ліворуч) та Rheinmetall Армін Папперґер Фото: Borussia Dortmund/dpa/picture alliance

Тож клуб пішов на це рішення не тільки і навіть не стільки через гроші, адже його керівництво, природно, усвідомлювало, що вибір такого незвичайного для Німеччини спонсора сильно здивує багатьох уболівальників і неодмінно викличе жорстку критику частини суспільства. Це - усвідомлений політичний крок, перед яким, за даними футбольного журналу Kicker, керівництво клубу консультувалося з політиками, бізнесменами, представниками громадських організацій і фанатських об'єднань.

"Безпека та оборона є очевидними наріжними каменями нашої демократії. Тому ми вважаємо правильним рішення інтенсивно зайнятися питанням того, як нам зміцнити ці наріжні камені. Причому саме сьогодні, коли ми щодня бачимо, що свободу в Європі доводиться захищати", - наголосив у заяві для преси генеральний директор клубу Borussia Dortmund Ганс-Йоахім Вацке (Hans-Joachim Watzke). За його словами, виникла "нова нормальність", і це необхідно осмислити: "Ми, "Боруссія Дортмунд", радіємо партнерству з Rheinmetall і абсолютно свідомо відкриваємо дискусію".

Основний німецький постачальник зброї для України

"Ця угода означає "зміну епох" і в Бундеслізі", - пише наймасовіша в Німеччині бульварна газета Bild, використовуючи широко відомий у країні вислів канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz). Виступаючи в німецькому парламенті через три дні після повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, він проголосив тоді "зміну епох" (Zeitenwende) у відносинах з Росією і в підході до оборонної політики Німеччини, після чого оголосив про створення спеціального фонду обсягом у 100 мільярдів євро для термінової модернізації Бундесверу.

Новітній БМП Puma виробництва Rheinmetall Фото: Julian Stratenschulte/dpa

Важливу роль у цій програмі переозброєння німецької армії має відіграти саме Rheinmetall - провідний німецький оборонний концерн, який самостійно або з партнерами виробляє широкий асортимент зброї: від артилерійських снарядів до, зокрема, гаубиць на гусеничному ходу Panzerhaubitze 2000, БМП Marder і танків Leopard 2. Незабаром він підключиться ще й до виробництва "літака-невидимки" - американського багатофункціонального винищувача-бомбардувальника F-35.

І саме Rheinmetall є ключовим німецьким постачальником боєприпасів і бронетехніки для Збройних сил України, які відбивають російську агресію. Для забезпечення потреб української армії концерн будує зараз снарядний завод у Німеччині, а також у самій Україні підприємства з виробництва снарядів і з випуску бронетранспортерів Fuchs.

Концерн хоче поліпшити імідж в очах суспільства

Штаб-квартира Rheinmetall розташована в Дюссельдорфі, столиці федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, до якої разом із Дортмундом входить і вся промислова Рурська область. Тому те, що як рекламного партнера було обрано саме "Боруссію", виглядає цілком логічно. "Rheinmetall глибоко вкорінений у регіональній агломерації Рейн-Рур", - нагадав у заяві для преси глава концерну Армін Папперґер (Armin Papperger).

Завдання спонсорського контракту він вбачає в тому, щоб "ще більше підвищити міжнародну популярність бренду нашої компанії", яку він називає одним із лідерів оборонної промисловості та "рушійною силою індустріальних інновацій для цивільних ринків". Адже Rheinmetall виробляє не тільки озброєння, а й є постачальником для автопрому, а тепер освоює ще й випуск теплових насосів для опалення будівель.

Акція пацифістів із організації "Роззброїти Rheinmetall" перед військовим заводом у Касселі Фото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

Іншим завданням спонсорського контракту (цілком можливо, що насправді саме воно і є головним) Handelsblatt вважає прагнення концерну поліпшити в німецькому суспільстві свій імідж і підвищити свою привабливість як роботодавця в умовах дефіциту кваліфікованих кадрів, що наростає.

Адже донедавна працівники оборонних заводів у Німеччині нерідко стикалися з громадським осудом. Щоправда, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну два з гаком роки тому ситуація почала змінюватися. Представники галузі повідомляють, що в приватних розмовах їх перестали критикувати за те, що вони виробляють зброю, але нормальною їхня робота в оборонному секторі в очах суспільства поки що так і не стала, пише Handelsblatt.

Пацифісти і частина фанатів рішуче засуджують угоду

Як і слід було очікувати, партнерство Borussia Dortmund і Rheinmetall викликало серед уболівальників, у ЗМІ та в громадських колах як позитивну реакцію, так і рішуче неприйняття. Так, угоду схвалив міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck), один із лідерів партії "Союз 90 / Зелені".

Під час товариського матчу між "Боруссією Дортмунд" та "Динамо Київ" у квітні 2022 Фото: Christopher Neundorf/Neundorf/Kirchner-Media/picture alliance

Але ж її антимілітаристськи налаштовані представники, як нагадала газета Handelsblatt, ще в перших числах лютого 2022 року вимагали анулювати спонсорський контракт між Rheinmetall і містом Дюссельдорфом, однак після нападу РФ на Україну стали підтримувати надання військової допомоги жертві агресії. "Ми змушені визнати, що живемо вже в іншому, небезпечному світі", а тому колишнє ставлення до оборонної галузі більше не виправдане, підкреслив Роберт Габек.

Водночас інформаційний портал Der Westen, який спеціалізується на новинах якраз із Північного Рейну-Вестфалії, засудив угоду і назвав її "голом у свої ворота". На сайті телеканалу n-tv наводяться висловлювання пацифістських організацій, які заявляють, що шоковані, і вимагають негайно розірвати контракт. Портал t-online повідомляє про фанатів, які оголосили, що припиняють членство в клубі "Боруссія Дортмунд".