Німеччина реформує Бундесвер: Має бути готовий до війни

У ФРН створять єдине оперативне командування для чотирьох основних видів військ, включно з кібервійськами. За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, німецькі збройні сили мають бути готові до війни.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) представив у четвер, 4 квітня, плани проведення структурної реформи збройних сил (Бундесвер).

Центральним пунктом перетворень стане створення єдиного оперативного командування, якому підпорядковуватимуться чотири види військ - сухопутна армія, військово-повітряні сили, військово-морський флот і війська кібер- та інформаційної оборони.

У ньому об'єднають територіальне командування та командування закордонними місіями. Тим самим буде гарантоване "єдине керівництво в усіх операціях" і буде створена "центральна контактна точка" для національних і міжнародних партнерів, зазначив Пістотріус на пресконференції в Берліні.

Новий вид німецьких військ і допоміжне командування

Новий, четвертий вид військ вестиме боротьбу з кампаніями з дезінформації та захищатиме мережі Бундесверу від хакерських атак.

Крім того, буде створене допоміжне командування, у віданні якого перебуватимуть санітарні та логістичні підрозділи.

Метою реформи є реструктуризація Бундесверу в такий спосіб, щоб він був оптимально підготовлений навіть на випадок надзвичайної ситуації, необхідності оборони та війни, пояснив міністр.

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"Щоб ніхто не надумав напасти на НАТО"

Пісторіус послався на зростаючу загрозу в Європі та підкреслив мету підготовки Бундесверу до війни. За його словами, Німеччина та її союзники мають забезпечити надійне стримування, щоб нікому не спадали на думку ідеї "напасти на територію НАТО".

Міністр повідомив, що найважливіші рішення реформи мають бути реалізовані вже "в найближчі місяці".

У цих планах враховане можливе повернення загального військового обов'язку в Німеччині, скасованого в 2011 році. Як зазначив міністр, рішення з цього питання буде ухвалене пізніше спільно з парламентом.

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Необхідність збільшити оборонний бюджет ФРН

Одночасно Пісторіус заявив про необхідність збільшити бюджет міноборони на 6,5 мільярда євро у 2025 році.

Він також назвав "гідною розгляду" пропозицію НАТО про 100 мільярдів євро військової допомоги Україні. За його словами, доцільне все, що підтримає країну, яка обороняється від вторгнення Росії. При цьому міністр додав, що слід врахувати обсяги допомоги Україні, яку окремі країни вже направили в односторонньому порядку.