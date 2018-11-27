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Боруссія Дортмунд

Німецька футбольна команда в першій Бундеслізі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Боруссія Дортмунд".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росіянин отримав 14 років ув’язнення в Німеччині за напад на ФК Боруссія

Росіянин отримав 14 років ув’язнення в Німеччині за напад на ФК "Боруссія" 27.11.2018

Німецький суд визнав 29-річного уродженця Челябінська винним у замаху на вбивство футболістів "Борусії". Спробу підірвати автобус футбольного клуба пов’язують з фінансовою оборудкою засудженого.
Обвинуваченому у нападі на Боруссію росіянину загрожує довічне ув'язнення

Обвинуваченому у нападі на "Боруссію" росіянину загрожує довічне ув'язнення 19.11.2018

Представник прокуратури попросив призначити Сергію В. покарання у виді довічного позбавлення волі. У квітні 2017-го той привів в дію вибухівку біля автобуса з командою футбольного клубу Дортмунда.
ЗМІ: Європейські футбольні клуби планують нову Суперлігу

ЗМІ: Європейські футбольні клуби планують нову Суперлігу 02.11.2018

Футбольні клуби, очевидно, планують створити нову європейську Суперлігу, повідомили ЗМІ про таємні переговори. За цими даними, нова ліга вже 2021 року могла б замінити Лігу Чемпіонів.
У Дортмунді починається суд над підозрюваним у нападі на Боруссію

У Дортмунді починається суд над підозрюваним у нападі на "Боруссію" 21.12.2017

В Дортмунді починається суд над російським німцем Сергієм В., якого підозрюють в скоєнні вибухів, ціллю яких був автобус футбольної команди дортмундської "Боруссії".

Факти про футбол: найпалкіші уболівальники (13.09.2017) 13.09.2017

Любителі футболу становлять п'яту частину населення Землі. Особливо багато активних уболівальників у Німеччині. Найбільшою кількістю фанатів може похвалитися "Баварія".
Напад на Боруссію: підозрюваному висунули звинувачення у спробі вбивства

Напад на "Боруссію": підозрюваному висунули звинувачення у спробі вбивства 29.08.2017

Прокуратура звинуватила російського німця Сергія В., затриманого за підозрою в організації вибухів у Дортмунді, у спробі вбивства. За даними слідства, він хотів заробити на обвалі акцій футбольного клуба "Боруссія".
Дортмундська Боруссія виграла Кубок Німеччини з футболу

Дортмундська "Боруссія" виграла Кубок Німеччини з футболу 28.05.2017

У фінальному матчі на Олімпійському стадіоні в Берліні дортмундська "Боруссія" обіграла "Айнтрахт" з Франкфурта-на-Майні з рахунком 2:1. Вирішальний гол було забито з пенальті.
Підозрюваний у нападі на Боруссію росіянин заперечує свою провину

Підозрюваний у нападі на "Боруссію" росіянин заперечує свою провину 28.04.2017

Росіянин, якого підозрюють у скоєнні вибухів поблизу автобуса з дортмундськими футболістами, не згоден з висновками слідства, повідомив його адвокат.

Як Сергій В. хотів заробити на загибелі німецьких футболістів (21.04.2017) 21.04.2017

Неймовірні результати розслідування атаки на ФК "Боруссію" (Дортмунд). На тлі частих ідеологічних терактів ісламістів в Європі, це перший напад заради наживи. Німеччину вразило і россійске походження підривника.
Слідство: У дортмундського нападника, ймовірно, не було спільників

Слідство: У дортмундського нападника, ймовірно, не було спільників 21.04.2017

Спільників у затриманого раніше російського німця, якого підозрюють у скоєнні нападу на "Боруссію", радше за все, не було. Очікується видача ордера на арешт 28-річного Серґея В.
Затриманий через напад на Боруссію російський німець хотів заробити на падінні акцій клубу

Затриманий через напад на "Боруссію" російський німець хотів заробити на падінні акцій клубу 21.04.2017

Затриманий 28-річний підозрюваний у скоєнні нападу на футбольну команду "Боруссія" (Дортмунд) мав російське та німецьке громадянство й хотів зіграти на падінні курсу акцій клубу, купивши для цього опціони на продаж.
Spiegel: Затримано ймовірного нападника на автобус Боруссії

Spiegel: Затримано ймовірного нападника на автобус "Боруссії" 21.04.2017

Спецзагін німецької поліції затримав підозрюваного в скоєнні вибухів поблизу автобуса "Боруссії" (Дортмунд). Ним виявився 28-річний чоловік з німецьким та російським громадянством, який діяв з корисливих міркувань.
Нападники на автобус Борусії могли використати вибухівку з арсеналу армії

Нападники на автобус "Борусії" могли використати вибухівку з арсеналу армії 15.04.2017

Вибухівка, використана для нападу на автобус футбольного клубу "Боруссія", може походити з арсеналів Бундесверу, пишуть ЗМІ. Детонатори вказують на роботу професіоналів. Слідчі інформацію не коментують.
Опитування: Більшість німців почувається безпечно попри теракти

Опитування: Більшість німців почувається безпечно попри теракти 13.04.2017

Більше половини опитаних німців переконані, що Німеччина добре захищена від терактів. Понад 40 відсотків вважають, що захисту бракує.
Прокуратура видала ордер на арешт затриманого після теракту в Дортмунді іракця

Прокуратура видала ордер на арешт затриманого після теракту в Дортмунді іракця 13.04.2017

Німецька прокуратура видала ордер на арешт іракця, якого затримали після нападу на автобус футбольного клубу "Боруссія". Його підозрюють у причетності до терористичної мережі "Ісламська держава".
Затриманим після нападу в Дортмунді виявився 25-річний іракець

Затриманим після нападу в Дортмунді виявився 25-річний іракець 12.04.2017

Одного з підозрюваних у скоєнні нападу на автобус футбольного клубу "Боруссія" в Дортмунді затримали у Вупперталі. За даними ЗМІ, ним виявився 25-річний іракець. Між тим перенесений матч Ліги чемпіонів розпочався.
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