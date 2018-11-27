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Німецька футбольна команда в першій Бундеслізі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Боруссія Дортмунд".
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Прокуратура звинуватила російського німця Сергія В., затриманого за підозрою в організації вибухів у Дортмунді, у спробі вбивства. За даними слідства, він хотів заробити на обвалі акцій футбольного клуба "Боруссія".
Затриманий 28-річний підозрюваний у скоєнні нападу на футбольну команду "Боруссія" (Дортмунд) мав російське та німецьке громадянство й хотів зіграти на падінні курсу акцій клубу, купивши для цього опціони на продаж.