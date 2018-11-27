Боруссія Дортмунд

Слідство: У дортмундського нападника, ймовірно, не було спільників

Спільників у затриманого раніше російського німця, якого підозрюють у скоєнні нападу на "Боруссію", радше за все, не було. Очікується видача ордера на арешт 28-річного Серґея В.