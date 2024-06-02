Мадридський "Реал" 15-й раз переміг у Лізі чемпіонів

Мадридський "Реал" з рахунком 2:0 здолав дортмундську "Боруссію" у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА. Матч відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Мадридський футбольний клуб "Реал" 15-й раз став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА, здолавши у фінальному матчі німецьку "Боруссію" з Дортмунда. Ця гра, що відбулася на стадіоні "Вемблі" в Лондоні в суботу, 1 червня, завершилася з рахунком 2:0 на користь іспанського клубу.

У першому таймі "Боруссія", діючи переважно на контратаках, мала кілька гольових моментів біля воріт суперника, але так не змогла відкрити рахунок у матчі. "Реал", хоч і більше контролював м'яч, у першому таймі не створив жодного по-справжньому гольового моменту біля воріт німецького клубу.

Один з гольових моментів біля воріт "Реала" у першому таймі - м'яч поцілив у штангу Фото: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Утім, у другому таймі ситуація кардинально змінилася - мадридці фактично затиснули дортмундців біля їхніх воріт і зрештою домоглися бажаного для них результату. Спершу захисник Дані Карвахаль на 74-й хвилині замкнув кутовий удар з лівого флангу, вдало зрізавши м'яч у ворота "Борусії". А вже на 83-й хвилині нападник "Реалу" Вінісіус Жуніор після грубої помилки німецької команди подвоїв рахунок, встановивши остаточний результат матчу - 2:0.

Момент першого голу "Реала" авторства Дані Карвахаля Фото: Claudia Greco/REUTERS

Для "Реала" ця перемога стала 15-ю в історії - частіше за мадридську команду в головному європейському клубному турнірі не перемагав ніхто. Мадридці виграли дев'ять останніх фіналів Кубка європейських чемпіонів, у яких брали участь, і шість разів перемагали в цьому турнірі за останні 11 сезонів. Востаннє "Реал" завойовував кубок Ліги чемпіонів УЄФА два роки тому, здолавши у фіналі англійський "Ліверпуль".

Для "Боруссії" з Дортмунда участь у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА стала першою з 2013 року, коли вона програла мюнхенській "Баварії". "Боруссія" у своїй історії перемагала у Лізі чемпіонів лише одного разу - у сезоні 1996-97 рр.