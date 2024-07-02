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ФутболЄвропа

Португалія вийшла до чвертьфіналу Євро-2024

Олег Соколенко
2 липня 2024 р.

Збірна Португалії обіграла словенців в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу і пройшла до наступного етапу. В основний час суперникам не вдалося забити жодного гола, результат матчу вирішила серія пенальті.

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Португальці радіють виходу до 1/4 Євро-2024
Португальці радіють виходу до 1/4 Євро-2024Фото: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Збірна Португалії в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу ввечері в понеділок, 1 липня, обіграла збірну Словенії і вийшла до чвертьфіналу. Матч проходив у Франкфурті-на-Майні.

Основний час поєдинку закінчився з рахунком 0:0, додатковий - теж. Португальці володіли м'ячем 71 відсоток часу і набагато частіше били по воротах суперників, але реалізувати перевагу їм не вдавалося. При цьому словенці отримали п'ять жовтих карток і одну червону - її суддя показав тренеру збірної Матьяжу Кеку. У другому екстра-таймі, на 105-й хвилині матчу, Роналду не зміг реалізувати пенальті: воротар словенців Ян Облак відбив удар.

Тож результат матчу вирішила серія пенальті. Воротар португальців Діогу Кошта відбив усі три перші пенальті, а ось Облак пропустив удари Роналду, Бруну Фернандеша і Бернарду Сілви - і збірна Португалії перемогла.

Голкіпер збірної Португалії Діогу Кошта - герой матчу
Голкіпер збірної Португалії Діогу Кошта - герой матчуФото: Alex Grimm/Getty Images

У чвертьфінал також вийшла збірна Франції

Раніше того ж дня до чвертьфіналу європейського футбольного чемпіонату вийшла збірна Франції, обігравши в 1/8 фіналу команду Бельгії з рахунком 1:0. На 85-й хвилині матчу, що проходив на стадіоні в Дюссельдорфі, м'яч у свої ворота після прострілу з правого флангу зрізав захисник бельгійців Ян Вертонген.

Господарі турніру, збірна Німеччини, днем раніше обіграла в 1/8 фіналу данців із рахунком 2:0 і також пройшла далі.

Євро-2024 у Німеччині: 51 матч на 10 стадіонах

У межах чемпіонату Європи з футболу відбудеться загалом 51 матч на 10 стадіонах ФРН. Найбільше ігор - по шість - відбудуться в Берліні, Мюнхені та Дортмунді. По п'ять матчів відбудуться на стадіонах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта і Кельна, по чотири - в Лейпцигу і Гельзенкірхені.

Фінал чемпіонату Європи 2024 року відбудеться 14 липня на найбільшій футбольній арені Німеччини - Олімпійському стадіоні в Берліні.

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