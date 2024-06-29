Німеччина вийшла в чвертьфінал "Євро-2024"

Перерваний через негоду матч, кілька скасованих голів, але збірній ФРН вдалося обіграти Данію в 1/8 Чемпіонату Європи з футболу та вийти до чвертьфіналу.

Ввечері в суботу, 29 червня, на стадіоні в Дортмунді збірна Німеччини перемогла в 1/8 Чемпіонату Європи (ЧЄ) з футболу команду Данії з рахунком 2:0 та вийшла в чвертьфінал "Євро-2024".

Перший тайм - скасований гол

Уже на 4-й хвилині Ніко Шлоттербек (Nico Schlotterbeck) влучив у ворота Данії, однак після підказки відеоасистента арбітр скасував його - у штрафному нечисто зіграв Йозуа Кімміх (Joshua Kimmich).

Нечисто зіграв Кімміх Фото: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Арбітр скасував гол Фото: Bernadett Szabo/REUTERS

Матч зупиняли через негоду

У першому таймі здійнявся сильний вітер, почали з'являтися блискавки та гриміти грім, після чого розпочався проливний дощ, а на поле став падати град. Арбітр забрав гравців з нього на 36-й хвилині, коли рахунок був 0:0.

У першому таймі розпочався дощ Фото: Christian Schulze/nordphoto GmbH/picture alliance

"У зв'язку з несприятливими погодними умовами матч призупинений", - такий напис з'явився на екранах стадіону перед 60-тисячним натовпом глядачів.

Матч зупинили через негоду Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS

Данські вболівальники під дощем Фото: Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images

Футболістів забрали з поля, бо падав град Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Через 25 хвилин матч відновили.

Другий тайм - пенальті й не тільки

На 48-й хвилині м'яч у ворота німців відправив Йоахім Андерсен. Утім після перевірки епізоду арбітр зафіксував офсайд.

Гол Андерсена теж скасували Фото: Alex Livesey/Getty Images

А вже на 52-й хвилині він призначив пенальті - Андерсен зіграв рукою у власному штрафному. На 53-й хвилині Кай Гаверц (Kai Havertz) пробив у правий кут з 11-метрової позначки, а данський голкіпер Каспер Шмейхель не дотягнувся до м'яча.

Шмейхель не дотягнувся до м'яча Фото: Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images

Гаверц святкує гол Фото: Shaun Botterill/Getty Images

На 68-й хвилині - другий німецький гол. З передачі Шлоттербека влучно пробив у дальній кут воріт Данії Джамал Мусіала (Jamal Musiala).

Другий гол німцям приніс Мусіала Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Німеччина - 2, Данія - 0 Фото: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

У додатковому часі Флоріан Вірц (Florian Wirtz) відправив ще один м'яч у ворота Данії, втім арбітр зафіксував офсайд.

Матч закінчився рахунком 2:0 на користь Бундестім.

Бундестім - у чвертьфіналі ЧЄ Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS

У чвертьфіналі команда зіграє 5 липня з переможцем матчу завтрашньої гри Іспанія - Грузія.