Німеччина вийшла в чвертьфінал "Євро-2024"29 червня 2024 р.
Ввечері в суботу, 29 червня, на стадіоні в Дортмунді збірна Німеччини перемогла в 1/8 Чемпіонату Європи (ЧЄ) з футболу команду Данії з рахунком 2:0 та вийшла в чвертьфінал "Євро-2024".
Перший тайм - скасований гол
Уже на 4-й хвилині Ніко Шлоттербек (Nico Schlotterbeck) влучив у ворота Данії, однак після підказки відеоасистента арбітр скасував його - у штрафному нечисто зіграв Йозуа Кімміх (Joshua Kimmich).
Матч зупиняли через негоду
У першому таймі здійнявся сильний вітер, почали з'являтися блискавки та гриміти грім, після чого розпочався проливний дощ, а на поле став падати град. Арбітр забрав гравців з нього на 36-й хвилині, коли рахунок був 0:0.
"У зв'язку з несприятливими погодними умовами матч призупинений", - такий напис з'явився на екранах стадіону перед 60-тисячним натовпом глядачів.
Через 25 хвилин матч відновили.
Другий тайм - пенальті й не тільки
На 48-й хвилині м'яч у ворота німців відправив Йоахім Андерсен. Утім після перевірки епізоду арбітр зафіксував офсайд.
А вже на 52-й хвилині він призначив пенальті - Андерсен зіграв рукою у власному штрафному. На 53-й хвилині Кай Гаверц (Kai Havertz) пробив у правий кут з 11-метрової позначки, а данський голкіпер Каспер Шмейхель не дотягнувся до м'яча.
На 68-й хвилині - другий німецький гол. З передачі Шлоттербека влучно пробив у дальній кут воріт Данії Джамал Мусіала (Jamal Musiala).
У додатковому часі Флоріан Вірц (Florian Wirtz) відправив ще один м'яч у ворота Данії, втім арбітр зафіксував офсайд.
Матч закінчився рахунком 2:0 на користь Бундестім.
У чвертьфіналі команда зіграє 5 липня з переможцем матчу завтрашньої гри Іспанія - Грузія.