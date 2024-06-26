Євро-2024: Україна залишає чемпіонат

Українська і бельгійська збірні не змогли визначити переможця в своєму третьому матчі на Чемпіонаті Європи з футболу. Гра закінчилась з рахунком 0:0. Українці лишились на останньому місці в групі й не виходять у плей-оф.

Збірна України розписала мирову з командою Бельгії на Чемпіонаті Європи (ЧЄ) з футболу (Євро-2024). Матч у німецькому Штутгарті в середу, 26 червня, закінчився з рахунком 0:0.

Перший тайм - на рівних

Українська збірна вже на першій хвилині пішла в атаку й змусила трохи понервувати "червоних дияволів". Вони відповіли на 7-й хвилині - бельгійський форвард Ромелу Лукаку ледь не відкрив рахунок. Потім вже Роман Яремчук на 20-й хвилині перевірив на міцність воротаря збірної Бельгії.

Загалом перший тайм пройшов більш-менш на рівних. Було кілька моментів у "синьо-жовтих", але реалізовувати їх не вдалося. Зокрема, наприкінці першого тайму Яремчук віддав пас на Артема Довбика, але той не дотягнувся, щоб замкнути передачу.

Довбик на полі Фото: Lee Smith/REUTERS

Другий тайм - без змін

На початку другого тайму бельгійці почали більше тиснути. Було кілька небезпечних моментів. Зокрема, на 57-й хвилині Лукаку знову мав нагоду відкрити рахунок у матчі, а потім і на 64-й, але український воротар Анатолій Трубін - на місці. Ще один "сейв" - на 73й хвилині.

Лукаку мав кілька нагод відкрити рахунок, але не зміг Фото: Matthias Schrader/AP/picture alliance

Одразу ж після цього українці пішли в контратаку, було небезпечно біля воріт "червоних дияволів", але реалізувати гольові моменти "синьо-жовтим" не вдалося. Так само і на 83й хвилині, коли українці подавали з кутового.

Наприкінці другого тайму вже тиснула збірна України, але м'яч все не залітав у сітку воріт.

Україна залишає ЧЄ-2024

Перша гра на ЧЄ-2024 завершилась для українців з розгромним рахунком: 17 червня в Мюнхені "синьо-жовті" поступились збірній Румунії з рахунком 3:0. Проте 21 червня у Дюссельдорфі підопічні Реброва здобули вольову перемогу над Словаччиною з рахунком 1:2, що зберігало шанс на вихід в 1/8 фіналу.

В групі Е, де виступала українська збірна, склалася унікальна ситуація. Перед грою у Штутгарті всі команди (Румунія, Бельгія, Словаччина та Україна) мали по 3 очки і кожна збірна мала шанс пройти далі навіть з першого місця залежно від результатів останнього групового туру.

Після третього матчу України, зважаючи на те, що футбольні збірні Словаччини та Румунії теж зіграли внічию з рахунком 1:1 у паралельному матчі у Франкфурті, "синьо-жовті" залишаються на останньому місці в групі з чотирма очками і не виходять у плей-оф.

Євро-2024: хто продовжує боротьбу

Тим часом господарка "Євро-2024" збірна Німеччини вже вийшла у плей-оф з першого місця.

Також в 1/8 фіналу гратимуть, зокрема Іспанія, Португалія, Італія, Франція, Англія та інші команди, які здобули перше і друге місце в кожній групі, а також чотири найкращі збірні, які посядуть треті місця у своїх квартетах.