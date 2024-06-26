Євро-2024: Україна залишає чемпіонат

Євро-2024: Україна залишає чемпіонат26 червня 2024 р.
Збірна України розписала мирову з командою Бельгії на Чемпіонаті Європи (ЧЄ) з футболу (Євро-2024). Матч у німецькому Штутгарті в середу, 26 червня, закінчився з рахунком 0:0.
Перший тайм - на рівних
Українська збірна вже на першій хвилині пішла в атаку й змусила трохи понервувати "червоних дияволів". Вони відповіли на 7-й хвилині - бельгійський форвард Ромелу Лукаку ледь не відкрив рахунок. Потім вже Роман Яремчук на 20-й хвилині перевірив на міцність воротаря збірної Бельгії.
Загалом перший тайм пройшов більш-менш на рівних. Було кілька моментів у "синьо-жовтих", але реалізовувати їх не вдалося. Зокрема, наприкінці першого тайму Яремчук віддав пас на Артема Довбика, але той не дотягнувся, щоб замкнути передачу.
Другий тайм - без змін
На початку другого тайму бельгійці почали більше тиснути. Було кілька небезпечних моментів. Зокрема, на 57-й хвилині Лукаку знову мав нагоду відкрити рахунок у матчі, а потім і на 64-й, але український воротар Анатолій Трубін - на місці. Ще один "сейв" - на 73й хвилині.
Одразу ж після цього українці пішли в контратаку, було небезпечно біля воріт "червоних дияволів", але реалізувати гольові моменти "синьо-жовтим" не вдалося. Так само і на 83й хвилині, коли українці подавали з кутового.
Наприкінці другого тайму вже тиснула збірна України, але м'яч все не залітав у сітку воріт.
Україна залишає ЧЄ-2024
Перша гра на ЧЄ-2024 завершилась для українців з розгромним рахунком: 17 червня в Мюнхені "синьо-жовті" поступились збірній Румунії з рахунком 3:0. Проте 21 червня у Дюссельдорфі підопічні Реброва здобули вольову перемогу над Словаччиною з рахунком 1:2, що зберігало шанс на вихід в 1/8 фіналу.
В групі Е, де виступала українська збірна, склалася унікальна ситуація. Перед грою у Штутгарті всі команди (Румунія, Бельгія, Словаччина та Україна) мали по 3 очки і кожна збірна мала шанс пройти далі навіть з першого місця залежно від результатів останнього групового туру.
Після третього матчу України, зважаючи на те, що футбольні збірні Словаччини та Румунії теж зіграли внічию з рахунком 1:1 у паралельному матчі у Франкфурті, "синьо-жовті" залишаються на останньому місці в групі з чотирма очками і не виходять у плей-оф.
Євро-2024: хто продовжує боротьбу
Тим часом господарка "Євро-2024" збірна Німеччини вже вийшла у плей-оф з першого місця.
Також в 1/8 фіналу гратимуть, зокрема Іспанія, Португалія, Італія, Франція, Англія та інші команди, які здобули перше і друге місце в кожній групі, а також чотири найкращі збірні, які посядуть треті місця у своїх квартетах.