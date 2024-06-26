  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
СпортУкраїна

Євро-2024: Україна залишає чемпіонат

Максим Драбок
26 червня 2024 р.

Українська і бельгійська збірні не змогли визначити переможця в своєму третьому матчі на Чемпіонаті Європи з футболу. Гра закінчилась з рахунком 0:0. Українці лишились на останньому місці в групі й не виходять у плей-оф.

https://p.dw.com/p/4hXF2
Матч Україна - Бельгія на Євро-2024, 26 червня 2024
Збірна України залишилась на останньому місці в групі та не виходить у плей-офФото: Matthias Schrader/AP/picture alliance

Збірна України розписала мирову з командою Бельгії на Чемпіонаті Європи (ЧЄ) з футболу (Євро-2024). Матч у німецькому Штутгарті в середу, 26 червня, закінчився з рахунком 0:0.

Перший тайм - на рівних

Українська збірна вже на першій хвилині пішла в атаку й змусила трохи понервувати "червоних дияволів". Вони відповіли на 7-й хвилині - бельгійський форвард Ромелу Лукаку ледь не відкрив рахунок. Потім вже Роман Яремчук на 20-й хвилині перевірив на міцність воротаря збірної Бельгії. 

Загалом перший тайм пройшов більш-менш на рівних. Було кілька моментів у "синьо-жовтих", але реалізовувати їх не вдалося. Зокрема, наприкінці першого тайму Яремчук віддав пас на Артема Довбика, але той не дотягнувся, щоб замкнути передачу. 

Україна - Бельгія на Чемпіонаті Європи з футболу
Довбик на поліФото: Lee Smith/REUTERS

Другий тайм - без змін

На початку другого тайму бельгійці почали більше тиснути. Було кілька небезпечних моментів. Зокрема, на 57-й хвилині Лукаку знову мав нагоду відкрити рахунок у матчі, а потім і на 64-й, але український воротар Анатолій Трубін - на місці. Ще один "сейв" - на 73й хвилині. 

Україна - Бельгія на ЧЄ-2024
Лукаку мав кілька нагод відкрити рахунок, але не змігФото: Matthias Schrader/AP/picture alliance

Одразу ж після цього українці пішли в контратаку, було небезпечно біля воріт "червоних дияволів", але реалізувати гольові моменти "синьо-жовтим" не вдалося. Так само і на 83й хвилині, коли українці подавали з кутового.

Наприкінці другого тайму вже тиснула збірна України, але м'яч все не залітав у сітку воріт.

Україна залишає ЧЄ-2024

Перша гра на ЧЄ-2024 завершилась для українців з розгромним рахунком: 17 червня в Мюнхені "синьо-жовті" поступились збірній Румунії з рахунком 3:0. Проте 21 червня у Дюссельдорфі підопічні Реброва здобули вольову перемогу над Словаччиною з рахунком 1:2, що зберігало шанс на вихід в 1/8 фіналу.

В групі Е, де виступала українська збірна, склалася унікальна ситуація. Перед грою у Штутгарті всі команди (Румунія, Бельгія, Словаччина та Україна) мали по 3 очки і кожна збірна мала шанс пройти далі навіть з першого місця залежно від результатів останнього групового туру.

Після третього матчу України, зважаючи на те, що футбольні збірні Словаччини та Румунії теж зіграли внічию з рахунком 1:1 у паралельному матчі у Франкфурті, "синьо-жовті" залишаються на останньому місці в групі з чотирма очками і не виходять у плей-оф.

Євро-2024: хто продовжує боротьбу

Тим часом господарка "Євро-2024" збірна Німеччини вже вийшла у плей-оф з першого місця.

Також в 1/8 фіналу гратимуть, зокрема Іспанія, Португалія, Італія, Франція, Англія та інші команди, які здобули перше і друге місце в кожній групі, а також чотири найкращі збірні, які посядуть треті місця у своїх квартетах.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Чемпіонаті Європи з футболу 2024

Що варто знати про Євро-2024 у Німеччині

Що варто знати про Євро-2024 у Німеччині

Упродовж чотирьох тижнів увага шанувальників футболу буде прикута до Німеччини, тут відбуватиметься фінальний турнір Євро-2024. Хто вважається фаворитом? Де гратимуть матчі? А як з безпекою? Більше - у DW.
Спорт14 червня 2024 р.
external

Скільки Німеччина витратила на Євро-2024 (26.06.2024)

Скільки Німеччина витратила на Євро-2024 (26.06.2024)

24 команди змагаються на Євро-2024 за звання чемпіона світу з футболу. Організація чемпіонату - великий бізнес. УЄФА очікує на прибуток у розмірі 1,7 мільярда євро, і він не буде оподатковуватися. Звідки візьметься така сума? Хто платить та які витрати? Дивіться у відео DW.
Спорт24 червня 2024 р.02:10 хв.
Стадіон "Альянс Арена" у Мюнхені

Євро-2024 у Німеччині: на яких стадіонах відбуватиметься чемпіонат?

Євро-2024 у Німеччині: на яких стадіонах відбуватиметься чемпіонат?

Чемпіонат Європи з футболу стартує в Німеччині 14 червня. Матчі першості відбуватимуться на десяти стадіонах у різних містах. Найважливіші матчі - стартовий та фінал - гратимуть у Мюнхені й Берліні. Фотодобірка DW.
Спорт10 червня 2024 р.10 фото