Євро-2024 у Німеччині: на яких стадіонах відбуватиметься чемпіонат?
Чемпіонат Європи з футболу стартує в Німеччині 14 червня. Матчі першості відбуватимуться на десяти стадіонах у різних містах. Найважливіші матчі - стартовий та фінал - гратимуть у Мюнхені й Берліні. Фотодобірка DW.
Стадіон "Олімпійський" у Берліні
На стадіоні "Олімпійський" у Берліні 14 липня відбудеться фінальний матч Євро-2024. У Берліні відбудуться також три групові матчі, одна гра 1/16 першості та одна чвертьфінальна гра. Сам стадіон звели до Олімпійських ігор 1936 року і реконструювали 20 років тому. Місткість - 71 тисяча місць. На його полі грає столичний футбольний клуб "Герта", а ще тут проводять легкоатлетичні змагання.
"Альянс Арена" або Мюнхенська "Арена"
Стадіон у Мюнхені має назву "Альянс Арена" або просто Мюнхенська "Арена" і розрахований на трохи більше ніж 66 тисяч місць. Саме тут рівно за місяць до фіналу в Берліні проведуть дебютний матч континентальної футбольної першості - збірна Німеччини зіграє проти Шотландії. Те, що Євро-2024 відкриє матч у місті пива, ковбасок і Октоберфесту, має гарантувати атмосферний початок першості.
"Зігналь-Ідуна-Парк" або "Вестфаленштадіон" у Дортмунді
Дортмундський стадіон - один із найбільших у ФРН і вміщає понад 61,5 тисячі людей. Його звели ще 1974 року для проведення тодішнього Чемпіонату світу з футболу. А нині тут заплановано провести чотири групові матчі, один матч 1/16 та одну півфінальну гру. У збірної ФРН з цим стадіоном пов'язані не зовсім приємні спогади - на ЧС-2006 року вона поступилася тут італійцям у півфіналі.
"МХП-Арена" у Штутгарті
Стадіон "МХП-Арена" у Штутгарті було нещодавно цілковито відремонтовано й модернізовано. Тепер його місткість - майже 60 тисяч місць. Тут грає свої домашні матчі ФК "Штутгарт", а 19 червня на цьому полі збірна Німеччини зіграє свій другий груповий матч у Євро-2024. А ще тут зіграють три наступні групові матчі та одну з чвертьфінальних ігор.
Стадіон "Дойче Банк Парк" у Франкфурті-на-Майні
Стадіон "Дойче Банк Парк" у Франкфурті-на-Майні вміщує трохи більш як 48 тисяч глядачів. У нинішньому вигляді споруда постала перед проведенням ЧС-2006 - ультрасучасну арену з дахом, що згортається, звели шляхом реконструкції старого "Вальдштадіону". Тут збірна ФРН зіграє свій третій груповий матч - проти збірної Швейцарії. Крім того, тут проведуть ще три групові матчі й одну гру 1/16 першості.
"Red Bull Арена" у Лейпцигу
Стадіон "Red Bull Арена" у Лейпцигу вміщає понад 46,6 тисячі глядачів. Його збудували в чаші колишнього велетенського Лейпцизького центрального стадіону, що вміщував 100 тисяч людей. Сучасний спорткомплекс звели так само до ЧС-2006. На Євро-2024 тут зіграють три групові матчі та одну гру 1/16 першості.
"Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі
Гамбурзька арена постала в нинішньому вигляді між 1998 і 2000 роками. Під час перебудови прибрали бігові доріжки, а поле розвернули на 90 градусів. Нині його місткість - понад 50,2 тисячі місць. Тут зіграють чотири групові матчі й чвертьфінальну гру Євро-2024. Показово, що на стадіоні в Гамбурзі гратиме й новачок першості - збірна Грузії. А також тут зіграють команди Туреччини та Нідерландів.
"Фельтінс-Арена" у Ґельзенкірхені
Цей збудований маже 23 роки тому стадіон став першим у Німеччині з автоматичним складним дахом. Місткість - близько 49,5 тисячі місць. Під час Євро-2024 тут відбудуться три групові матчі та один матч 1/16 першості, зокрема "битва титанів" між двома колишніми чемпіонами світу - Іспанією та Італією.
"Меркур-Шпіль-арена" у Дюссельдорфі
Стадіон "Меркур-Шпіль-арена" у Дюссельдорфі містить близько 46,3 тисячі місць. Цей об'єкт теж оснащений автоматичним складним дахом. Тут гратимуть три матчі групового турніру, а також зіграють одну гру 1/16 першості та один чвертьфінальний матч.
"Рейн Енергі Штадіон" у Кельні
"Рейн Енергі Штадіон" у Кельні зазнав реконструкції у 2001-2004 роках під час підготовки до ЧС-2006. Розрахований на близько 47 тисяч місць. Він стоїть на місці стадіону "Мюнгерсдорф", побудованому ще 1920 року. Ця арена прийматиме чотири групові матчі та один матч 1/16 Євро-2024.