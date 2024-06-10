Дортмундський стадіон - один із найбільших у ФРН і вміщає понад 61,5 тисячі людей. Його звели ще 1974 року для проведення тодішнього Чемпіонату світу з футболу. А нині тут заплановано провести чотири групові матчі, один матч 1/16 та одну півфінальну гру. У збірної ФРН з цим стадіоном пов'язані не зовсім приємні спогади - на ЧС-2006 року вона поступилася тут італійцям у півфіналі.