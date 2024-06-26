Гравці збірної України про "Євро": Все зіпсувала перша гра

Гравці національної збірної України поділились з DW, чому не змогли вийти в плей-офф Чемпіонату Європи (ЧЄ) з футболу (Євро-2024).

Після заключного третього матчу в середу, 26 червня, голкіпер команди Анатолій Трубін прокоментував результат так: "Не вдалося забити гол. На жаль, результат першої гри дуже повпливав на те, що не пройшли далі".

Півзахисник збірної Тарас Степаненко висловив схожу думку. "Просто треба було забити гол. Якби забили гол, я думаю вже не було б шансів у бельгійців. Вони грали за результатами. (...) Нам усе зіпсувала перша гра. Вона вплинула на результат і на те, що ми сьогодні не вийшли з групи", - сказав він. Першу гру з Румунією футболіст назвав "найгіршою", яка могла статися для української команди на чемпіонаті.

Україна залишає Євро-2024

Перша гра на ЧЄ-2024 завершилась для України з розгромним рахунком - 3:0. У наступному матчі підопічні Сергія Реброва здобули перемогу над Словаччиною - 1:2, що зберігало шанс на вихід в 1/8 фіналу.

В групі Е, де виступала українська збірна, склалася унікальна ситуація: перед сьогоднішньою грою всі команди (Румунія, Бельгія, Словаччина та Україна) мали по 3 очки і шанс пройти далі. Українці розписали з бельгійцями мирову: матч закінчився з рахунком 0:0. Однак, збірні Словаччини та Румунії теж зіграли внічию у паралельному матчі - 1:1, тому "синьо-жовті" залишились на останньому місці в групі та не вийшли в плей-офф.