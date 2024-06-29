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Несподіванка "Євро-2024": вилетіла чинна чемпіонка Італія

Валерій Сааков
29 червня 2024 р.

Уперше за 20 років збірна Італії з футболу не змогла пробитися до ¼ Чемпіонату Європи з футболу. Вона поступилася Швейцарії з рахунком 2:0.

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Гравці збірної Швейцарії святкують перемогу над командою Італії в 1/8 ЧЄ-2024
Швейцарці святкують перемогу над італійцями в 1/8 "Євро-2024"Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Переможець попереднього Чемпіонату Європи (ЧЄ) з футболу - національна збірна Італії - цього разу не змогла навіть вийти у чвертьфінал "Євро-2024".

У суботу, 29 червня, "Скуадра Адзурра" - тобто "Лазурова команда" - зазнала несподіваної поразки у грі проти збірної Швейцарії. На стадіоні в Берліні підопічні Лучано Спаллетті пропустили два голи, не зумівши натомість навіть забити гол престижу у відповідь.

Спочатку на 37-й хвилини півзахисник швейцарців Ремо Фройлер (Remo Freuler) відкрив рахунок, влучно пробивши в сітку воріт, а вже на 46-й інший півзахисник швейцарів Рубен Варґас (Ruben Vargas) зумів подвоїти його, філігранно закрутивши м'яч у дальній кут.

До кінця гри італійцям так і не вдалося змусити капітулювати швейцарського голкіпера. Загалом італійська команда не змогла під час гри домогтися справді злагодженої гри, попри те, що тренер активно проводив заміни у стартовому складі.

Історична перемога Швейцарії

Цей матч виявився історичним для обох команд: по-перше футбольна збірна Італії вперше за 20 років не зуміла пройти до ¼ ЧЄ, а по-друге цей матч приніс швейцарцям першу перемогу над південним сусідом за 31 рік - цьому передувала серія з 11 матчів, що тривала з 1993 року без жодної перемоги над Італією.

У чвертьфіналі швейцарці гратимуть 6 липня або з Англією або зі Словаччиною, які зійдуться між собою в неділю, 30 червня.

Раніше під час групового етапу турніру господарка чемпіонату - збірна Німеччини - насилу змогла вирвати нічию у матчі проти швейцарців, забивши гол на останній хвилині зустрічі. Утім ще до цього німці першими вийшли в плей-офф "Євро". Пізніше в суботу збірна Німеччини зіграє з Данією в 1/8 фіналу.

Нагадаємо, 26 березня Україна не змогла обіграти Бельгію та вибула з "Євро-2024". В 1/8 вийшли команди, які здобули перше і друге місце в кожній групі, а також чотири найкращі збірні, які посіли треті місця в своїх квартетах.

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