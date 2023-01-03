  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Пеле
Легендарного бразильського футболіста Пеле поховали в місті СантусФото: United Archives/picture alliance
ФутболБразилія

В Бразилії поховали легендарного футболіста Пеле

Степан Смишляєв
2 год. тому

Попрощатися з "Королем" прийшли близько 250 тисяч людей, включно з президентом країни Луїсом Інасіу Лула да Сілвою.

https://p.dw.com/p/4Lhs3

Легендарного бразильського футболіста Пеле у вівторок, 3 січня, поховали на найвищому в світі кладовищі Necrópole Ecumênica в місті Сантус, повідомляє AFP.

Труна з тілом  Пеле знаходилась на стадіоні футбольного клубу "Сантус", за який він виступав більшу частину кар'єри. Протягом 24 годин, поки тривала церемонія прощання з футболістом, віддати йому останню шану прийшли близько 250 тисяч людей.

У вівторок, після триденного національної трауру, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва очолив церемонію вшанування на стадіоні. Прощання завершилося короткою католицькою церемонією, після якої труну, загорнуту у чорно-білий прапор "Сантуса" і зелено-жовтий прапор Бразилії, помістили на пожежну машину, яка очолила похоронну процесію містом.

Похоронна процесія Пеле в оточенні шанувальників
Похоронна процесія Пеле в оточенні шанувальниківФото: Andre Penner/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Величезні натовпи вболівальників, деякі зі сльозами на очах, вишикувалися на вулицях і зібралися на балконах, абипопрощатися, скандуючи "1000 голів, тільки Пеле!"

Процесія зупинилася біля будинку, де досі живе 100-річна мати Пеле, щоб члени його родини мали ще одну можливість попрощатися з футболістом. Потім процесія продовжила рухатись на цвинтар.

За словами представника кладовища, забальзамоване тіло Пеле буде знаходитись в труні, виставленій посередині копії футбольного стадіону площею 200 квадратних метрів зі штучним покриттям, оточеним позолоченими зображеннями часів його слави.

Труну з Пеле заносять на кладовище
Труну з Пеле заносять на кладовище Necrópole EcumênicaФото: Andre Penner/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Спадок Пеле

Пеле (справжнє ім'я Едсон Арантіс ду Насіменту) помер 29 грудня у віці 82 років. Наразі він - єдиний в історії футболіст, який виграв у складі збірної три чемпіонати світу (1958, 1962 та 1970 років). У першому з цих тріумфів він став наймолодшим в історії бомбардиром фіналу чемпіонату світу, двічі відзначившись у віці 17 років.

Пеле зіграв за збірну Бразилії 92 матчі та забив 77 голів. Він утримував рекорд забитих м'ячів за збірну до минулорічного чемпіонату світу в Катарі, де його досягнення повторив інший бразильський футболіст - Неймар.

У 2000 році ФІФА назвала Пеле та аргентинця Дієго Марадону, який помер у 2020 році, найкращими футболістами XX століття. За найвищий рівень майстерності його прозвали "Королем футболу".

Як футбол допомагає українським дітям пережити жахи війни

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки атаки Бахмута військами РФ, 27 грудня 2022 року

Залужний: Найскладніша ситуація зараз - в районі Бахмута

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Бен Ходжес про звільнення Криму, ЗРК Patriot і поразку Росії

Бен Ходжес про звільнення Криму, ЗРК Patriot і поразку Росії

Конфлікти14 год. тому12:52 хв.
медична маска

Пандемія закінчилася? Що кажуть у Німеччині

Пандемія закінчилася? Що кажуть у Німеччині

Здоров'я6 год. тому
external

Як польові медики рятують бійців ЗСУ на Донеччині

Як польові медики рятують бійців ЗСУ на Донеччині

Конфлікти14 год. тому02:20 хв.
Ідентичну кольорову гаму мають прапори Швеції, ЄС та України

Головування Швеції у ЄС на тлі війни РФ проти України

Головування Швеції у ЄС на тлі війни РФ проти України

Політика16 год. тому
Залишки спалених баків сміття та електросамокатів на вулицях Берліна

Німеччина: як запобігти новорічному хуліганству

Німеччина: як запобігти новорічному хуліганству

Закон і право2 січня 2023 р.
external

"Незламність Бахмута - це волонтери": як виживає місто

"Незламність Бахмута - це волонтери": як виживає місто

Конфлікти2 січня 2023 р.02:22 хв.
На головну сторінку