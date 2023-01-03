В Бразилії поховали легендарного футболіста Пеле

Попрощатися з "Королем" прийшли близько 250 тисяч людей, включно з президентом країни Луїсом Інасіу Лула да Сілвою.

Легендарного бразильського футболіста Пеле у вівторок, 3 січня, поховали на найвищому в світі кладовищі Necrópole Ecumênica в місті Сантус, повідомляє AFP.

Труна з тілом Пеле знаходилась на стадіоні футбольного клубу "Сантус", за який він виступав більшу частину кар'єри. Протягом 24 годин, поки тривала церемонія прощання з футболістом, віддати йому останню шану прийшли близько 250 тисяч людей.

У вівторок, після триденного національної трауру, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва очолив церемонію вшанування на стадіоні. Прощання завершилося короткою католицькою церемонією, після якої труну, загорнуту у чорно-білий прапор "Сантуса" і зелено-жовтий прапор Бразилії, помістили на пожежну машину, яка очолила похоронну процесію містом.

Похоронна процесія Пеле в оточенні шанувальників Фото: Andre Penner/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Величезні натовпи вболівальників, деякі зі сльозами на очах, вишикувалися на вулицях і зібралися на балконах, абипопрощатися, скандуючи "1000 голів, тільки Пеле!"

Процесія зупинилася біля будинку, де досі живе 100-річна мати Пеле, щоб члени його родини мали ще одну можливість попрощатися з футболістом. Потім процесія продовжила рухатись на цвинтар.

За словами представника кладовища, забальзамоване тіло Пеле буде знаходитись в труні, виставленій посередині копії футбольного стадіону площею 200 квадратних метрів зі штучним покриттям, оточеним позолоченими зображеннями часів його слави.

Труну з Пеле заносять на кладовище Necrópole Ecumênica Фото: Andre Penner/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Спадок Пеле

Пеле (справжнє ім'я Едсон Арантіс ду Насіменту) помер 29 грудня у віці 82 років. Наразі він - єдиний в історії футболіст, який виграв у складі збірної три чемпіонати світу (1958, 1962 та 1970 років). У першому з цих тріумфів він став наймолодшим в історії бомбардиром фіналу чемпіонату світу, двічі відзначившись у віці 17 років.

Пеле зіграв за збірну Бразилії 92 матчі та забив 77 голів. Він утримував рекорд забитих м'ячів за збірну до минулорічного чемпіонату світу в Катарі, де його досягнення повторив інший бразильський футболіст - Неймар.

У 2000 році ФІФА назвала Пеле та аргентинця Дієго Марадону, який помер у 2020 році, найкращими футболістами XX століття. За найвищий рівень майстерності його прозвали "Королем футболу".