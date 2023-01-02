  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Вболівальники перед стадіоном клубу "Сантос" очікують на прощання з легендою футболу Пеле
Тисячі вболівальників взяли участь у прощанні з легендарним бразильським футболістом ПелеФото: Wagner Meier/Getty Images
СпортБразилія

В Бразилії прощаються з легендарним футболістом Пеле

Степан Смишляєв
11 хв. тому

Церемонія прощання проходить на стадіоні клубу "Сантус", за який футболіст виступав більшу частину кар'єри. Під час прощання президент ФІФА закликав всі країни світу назвати подай один стадіон іменем Пеле.

https://p.dw.com/p/4Lenn

Тисячі вболівальників в понеділок, 2 січня, взяли участь у прощанні з легендарним бразильським футболістом Пелена стадіоні футбольного клубу "Сантус", за який гравець виступав більшу частину кар'єри, в однойменному місті в Бразилії, повідомляє dpa.

Прощання триватиме 24 години. В ньому вже взяли участь члени родини Пеле, його колишні товариші по команді, інші футболісти, президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно.

"З великими емоціями, сумом, але також і з посмішкою, тому що він подарував нам багато посмішок, - сказав Інфантіно. - Як ФІФА ми віддаємо шану "Королю" і просимо весь світ вшанувати хвилиною мовчання. Ми попросимо всі країни світу назвати хоча б один стадіон на честь Пеле, щоб діти знали, наскільки він був важливим", - сказав Інфантіно.

3 січня похоронна процесія пронесе труну з тілом Пеле через район, де досі живе його 100-річна мати, до цвинтаря Memorial Necrópole Ecumênica, де футболіста поховають у сімейному склепі.

Спадок Пеле

Пеле (справжнє ім'я Едсон Арантіс ду Насіменту) помер 29 грудня у віці 82 років. Наразі він - єдиний в історії футболіст, який виграв у складі збірної три чемпіонати світу (1958, 1962 та 1970 років). У першому з цих тріумфів він став наймолодшим в історії бомбардиром фіналу чемпіонату світу, двічі відзначившись у віці 17 років.

Пеле зіграв за збірну Бразилії 92 матчі та забив 77 голів. Він утримував рекорд забитих м'ячів за збірну до минулорічного чемпіонату світу в Катарі, де його досягнення повторив інший бразильський футболіст - Неймар.

У 2000 році ФІФА назвала Пеле та аргентинця Дієго Марадону, який помер у 2020 році, найкращими футболістами XX століття. За найвищий рівень майстерності його прозвали "Королем футболу".

Як футбол допомагає українським дітям пережити жахи війни

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент України Володимир Зеленський

Росія планує тривалу атаку "Шахедами" - Зеленський

Конфлікти35 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Залишки спалених баків сміття та електросамокатів на вулицях Берліна

Німеччина: як запобігти новорічному хуліганству

Німеччина: як запобігти новорічному хуліганству

Закон і право4 год. тому
Ідентичну кольорову гаму мають прапори Швеції, ЄС та України

Головування Швеції у ЄС на тлі війни РФ проти України

Головування Швеції у ЄС на тлі війни РФ проти України

Політика9 год. тому
external

Військова техніка, зроблена на звичайному СТО

Військова техніка, зроблена на звичайному СТО

Технології10 год. тому05:07 хв.
І чергова російська ракетна атака не залякала українців - зустріч Нового 2023 року в Києві

Попри ракетний удар: як зустріли Новий рік в Україні

Попри ракетний удар: як зустріли Новий рік в Україні

Конфлікти1 січня 2023 р.
Хорватські куни та євро

Хорватія переходить на євро. Які настрої в країні

Хорватія переходить на євро. Які настрої в країні

Політика1 січня 2023 р.
Кияни в метро під час повітряної тривоги

Бельгійці у шоці: як їхня пісня допомагає українцям вижити!

Бельгійці у шоці: як їхня пісня допомагає українцям вижити!

Культура31 грудня 2022 р.
На головну сторінку