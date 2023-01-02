В Бразилії прощаються з легендарним футболістом Пеле

Церемонія прощання проходить на стадіоні клубу "Сантус", за який футболіст виступав більшу частину кар'єри. Під час прощання президент ФІФА закликав всі країни світу назвати подай один стадіон іменем Пеле.

Тисячі вболівальників в понеділок, 2 січня, взяли участь у прощанні з легендарним бразильським футболістом Пелена стадіоні футбольного клубу "Сантус", за який гравець виступав більшу частину кар'єри, в однойменному місті в Бразилії, повідомляє dpa.

Прощання триватиме 24 години. В ньому вже взяли участь члени родини Пеле, його колишні товариші по команді, інші футболісти, президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно.

"З великими емоціями, сумом, але також і з посмішкою, тому що він подарував нам багато посмішок, - сказав Інфантіно. - Як ФІФА ми віддаємо шану "Королю" і просимо весь світ вшанувати хвилиною мовчання. Ми попросимо всі країни світу назвати хоча б один стадіон на честь Пеле, щоб діти знали, наскільки він був важливим", - сказав Інфантіно.

3 січня похоронна процесія пронесе труну з тілом Пеле через район, де досі живе його 100-річна мати, до цвинтаря Memorial Necrópole Ecumênica, де футболіста поховають у сімейному склепі.

Спадок Пеле

Пеле (справжнє ім'я Едсон Арантіс ду Насіменту) помер 29 грудня у віці 82 років. Наразі він - єдиний в історії футболіст, який виграв у складі збірної три чемпіонати світу (1958, 1962 та 1970 років). У першому з цих тріумфів він став наймолодшим в історії бомбардиром фіналу чемпіонату світу, двічі відзначившись у віці 17 років.

Пеле зіграв за збірну Бразилії 92 матчі та забив 77 голів. Він утримував рекорд забитих м'ячів за збірну до минулорічного чемпіонату світу в Катарі, де його досягнення повторив інший бразильський футболіст - Неймар.

У 2000 році ФІФА назвала Пеле та аргентинця Дієго Марадону, який помер у 2020 році, найкращими футболістами XX століття. За найвищий рівень майстерності його прозвали "Королем футболу".